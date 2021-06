Vereador Juan Pablo (CIDADANIA) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:00

No dia em que se comemorou o Dia do Orgulho Gay, também conhecido como Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexuais, Assexuais e outras classificações de orientação sexual), o vereador Juan Pablo (CIDADANIA), sendo o primeiro parlamentar assumidamente gay da história da Câmara Municipal de Porto Real, discursou a favor da categoria, durante a sessão ordinária de segunda-feira (28). O vereador aproveitou o seu momento de fala para reforçar sobre a importância da data e sobre o combate ao preconceito.

“Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e esse dia tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, uma pessoa morre a cada 19h por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Esses dados são muito preocupantes e precisam ser combatidos. Não é de hoje que o Cidadania trabalha na construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária. Enquanto líder local, LGBT e representante do povo eu clamo por paz. Parem de nos matar por sermos quem somos. Viva a diversidade. Viva o direito de ser o que se quiser ser”, enfatizou Juan.

O Dia do Orgulho LGBT é comemorado oficialmente no dia 28 de junho e também é um reforço para lembrar a todos os gays, lésbicas, bissexuais e pessoas de outras identidades de gênero, que todos devem se orgulhar de sua sexualidade e não sentir vergonha da sua orientação sexual. “Poder representar abertamente a comunidade que faço parte é um motivo de grande honra. Muito já conquistamos até aqui e muito mais temos a conquistar”, reforçou o parlamentar.