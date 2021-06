Nova Sede em Quatis - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 09:00

O Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro, inaugurou sua nova sede na última quinta-feira (24), no município de Quatis. A partir da assertiva de que o desenvolvimento do país se dá pelo empreendedorismo, o propósito do Sindicato é assegurar às empresas representadas as condições necessárias para alcançar resultados de excelência com sustentabilidade e crescimento.

De acordo com o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, esse era um projeto antigo, com o objetivo de ampliar o atendimento aos associados do município. "Ter uma estrutura no local vai oferecer mais qualidade no atendimento e estreitar ainda mais o relacionamento com os associados e conquistar novos. Queremos que eles tenham voz, que participem com ideias e sugestões".

Ainda segundo ele, ser representante de uma categoria é estar presente no cotidiano do empresário representado. "Defendemos seus interesses e por esta razão, inauguramos essa nova sede em Quatis, com a intenção de ampliar cada vez mais suas ações com qualidade e abrangência, contribuindo para o desenvolvimento da região e trazendo ao empresário de Quatis mais ferramentas que facilitem o seu dia a dia".

Segundo Lilian Panizza, vice-presidente do Sicomércio, a expectativa é das melhores e que o Sindicato foi muito bem recebido pelo poder público. "Estamos muito felizes com a receptividade do poder público da cidade, e o que a gente vislumbra é estar cada vez mais próximo do associado e angariar novos através dos nossos serviços como o certificado digital, medicina do trabalho, cursos de capacitação para empresários e funcionário através do SENAC E SEBRAE que são os parceiros da Fecomércio e muitos outros benefícios", comemorou Lilian.

O Sicomércio foi fundado no ano de 1949 e tem como principal propósito, legalmente estabelecido, defender interesses nas diferentes instâncias e poderes, de modo a contribuir para a proteção e a longevidade das empresas representadas, e como papel complementar oferecer produtos e serviços que permitam melhorar sua sustentabilidade. Sua missão é a de assegurar às empresas representadas as melhores condições para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade.







