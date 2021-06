Prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e o diretor da planta de Porto Real, Itamar de Souza - Regiane Real

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:59

Durante cerimônia simbólica realizada na terça-feira (29) na prefeitura de Porto Real, foi aprovado o Alvará de Licença e Inscrição da Stellantis, um dos maiores grupos automotivos do mundo, constituído em janeiro deste ano como resultado da fusão da FCA (Fiat/Chrysler) e PSA (Peugeot/Citroën). Para comemorar essa etapa, o diretor da planta de Porto Real, Itamar de Souza, esteve com o prefeito Alexandre Serfiotis.

“Mais uma vez abrimos as portas do nosso município para fomentar o crescimento da nossa economia através do setor privado. Agradeço pela vinda do Itamar e desejo todo o sucesso para essa grande empresa, que contribui diretamente do desenvolvimento de Porto Real”, expressou o prefeito.

Durante o encontro, o diretor Itamar de Souza destacou que essa é uma das plantas mais modernas do grupo, trazendo o que há de melhor em tecnologia automotiva. "Também esperamos contribuir para o desenvolvimento da cidade, e claro, visando sempre o bem-estar da população”, finalizou Itamar, agradecendo ao prefeito pela receptividade e confiança.