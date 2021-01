Um dos veículos roubados pelos criminosos Foto: Maricá Total

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:53

Maricá - Policiais Militares prenderam na noite de ontem em Rio Bonito, criminosos que realizaram diversos assaltos conduzindo um Zafira de cor prata, roubado em Maricá. Realizaram diversos assaltos na regiam e fugiram para Itaboraí. Os criminosos abandonaram o carro na Estrada do Lagarto e roubaram um Fiat Toro porém foram presos pela polícia em Rio Bonito.

Dentro do Zafira foram encontrados celulares e pertences das vítimas dos assaltos. As vítimas devem comparecer na 119ª DP em Rio Bonito para buscar seus pertences e fazer o reconhecimento dos criminosos. Os proprietários dos Zafira e do Fiat Toro também deverão comparecer na unidade policial para recuperar seus veículos.



Os criminosos foram encaminhados para o sistema prisional.