Versão mais completa da nova linha Toro tem dianteira imponente e interior totalmente renovado Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 22/04/2021 16:07 | Atualizado 22/04/2021 17:10

A Fiat apresentou oficialmente nesta quinta-feira a nova Toro com mudanças importantes nos quesitos motorização, visual e tecnologia. A picape chega às concessionárias da marca no dia 15 de maio em sua linha 2022 em nove versões e preços a partir de R$ 114.590. O destaque vai para a estreia do motor 1.3 turbo, o T270 GSE, capaz de render até 180 cv e para a nova central multimídia de 10,1".

fotogaleria

Publicidade

Lançada por aqui em 2016, a picape que criou seu próprio segmento é o primeiro modelo da Fiat a contar com aguardado motor 1.3 turbo flex GSE T270, de 185 cv de potência e 27 kgfm de torque. O propulsor desenvolvido na fábrica da marca em Betim, em Minas Gerais, engrossa a lista de motores da picape que ainda tem o 2.0 Turbo Diesel e o antigo 1.8 ETorq.

Ao todo, serão nove versões da picape, com preços que começam em R$ 114.590 mil e vão até R$ 187.490. São elas: Endurance (1.8 flex, 1.3 turbo e 2.0 turbodiesel); Freedom e Volcano (1.3 turbo e 2.0 turbodiesel); e as configurações topo, que trazem apenas o motor 2.0 Turbodiesel, Ranch e Ultra. A transmissão em todas é automática de seis velocidades, com exceção as versões Ranch e Ultra, que tem câmbio automático de nove marchas.

Publicidade

No quesito visual, a picape mudou um pouco em todas as porções. A começar pela dianteira, que terá diferenças entre as versões Endurance, Freedom e Volcano, em relação as variantes mais caras Ranch e Ultra. Nas três primeiras, o design é mais sóbrio. Já nas duas versões topo, o visual é mais esportivo. Destaque para a grade das versões Ranch e Ultra, que adota uma moldura mais grossa e dá destaque para nova logo da marca.

No quesito tecnologia, todas as versões terão de série uma central multimídia. Serão, ao todo, três tamanhos de tela: 7', 8,4' e a nova central com posicionamento vertical de 10'. O painel de instrumentos digital de 7 polegadas colorido também é de série em todas as versões e roteador Wifi integrado. O sistema funciona com chip 4G e plano em parceria da montadora com a operadora Tim.

Publicidade

Uma das mudanças drásticas da picape está no design interno, que agora adota linhas mais horizontais e explora a quantidade de porta-objetos. Segundo a marca, o espaço para cacarecos dentro do carro quase dobrou e chega a 26 litros. Os comandos do sistema de ventilação e ar-condicionado e as saídas de ar também foram reprojetados e tem design mais elegante.

No quesito segurança, a picape inova ao trazer um sistema de assistência ao motorista nas versões mais completas, Ranch e Ultra. Trata-se do Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS), equipamento de auxílio ao motorista que oferece frenagem autônoma de emergência capaz de parar totalmente o carro para evitar um acidente, caso o motorista não reaja a uma aproximação repentina dianteira ou traseira; faróis inteligentes com função automática capaz de ativar e desativar o farol alto; e controle de permanência em faixa, com alerta e correção da rota.

Publicidade

Ainda sobre segurança, todas as versões saem de série com pelo menos seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, com assistente de partida em rampas e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro.

ENDURANCE 1.8 FLEX AT6 – R$ 114.590



Publicidade

Cluster Full Digital de 7’’, TC+ (Electronic Locker), leitor de pressão dos pneus (iTPMS), airbags laterais e de cortina, USB frontal (tipos A e C), USB traseiro, Central multimídia de 7”, espelhos externos com tilt down, volante multimídia, ar-condicionado, direção elétrica, piloto automático, DRL (luz diurna) de LED, sensor de estacionamento traseiro, porta escada, repetidor de seta lateral, controles eletrônicos de estabilidade e tração e partida em rampa; protetor de caçamba, rodas de liga leva de 16” (Superspoke), luz de iluminação da caçamba e lanternas de LED.



ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6 – R$ 119.590



Acrescenta em relação à Endurance 1.8: Motor Turbo Flex de 185 cv



ENDURANCE TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 152.990



Todos os itens da versão Endurance 1.8 mais o motor turbo diesel de 170 cv, ESC OFF (4x4 low), transmissão de 9 marchas, tração 4x4 com seletor, controle eletrônico de descida, protetor de cárter



FREEDOM TURBO 270 FLEX AT6 – R$ 131.890



Todos os itens da versão Endurance 1.8 mais a central multimídia de 8,4”, paddle shifters, câmera de ré, volante em couro, ar-condicionado digital dual zone, para-sol com iluminação, apoio de braço frontal, tapetes, faróis Full LED, roda de liga 17", barras longitudinais no teto, faróis de neblina, capota marítima, maçanetas e espelhos na cor do veículo.

FREEDOM TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 164.390



Todos os itens da versão Freedom Turbo mais motor turbo diesel de 170 cv, ESC OFF (4x4 low), transmissão de 9 marchas, tração 4x4 com seletor, controle eletrônico de descida e protetor de cárter



VOLCANO TURBO 270 FLEX AT6 – R$ 144.990



Todos os itens da versão Freedom Turbo mais sensor de estacionamento dianteiro, TBM +NAV (conectividade), carregador Wireless, airbag de joelhos, roda de liga leve de 18”, bancos em couro, kit high tech, espelhos externos com tilt down e luz de poça; apoia-braço traseiro, porta-objeto no banco do passageiro, chave presencial e partida por botão; assento do motorista com ajuste elétrico e maçanetas e moldura de porta cromada.



VOLCANO TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 177.690



Publicidade

Todos os itens da versão Volcano Turbo 270 mais motor turbo diesel de 170 cv, ESC OFF (4x4 low), transmissão de 9 marchas, tração 4x4 com seletor, controle eletrônico de descida e protetor de cárter



RANCH TURBO DIESEL AT9 4x4– R$ 185.490



Todos os itens da versão Volcano Turbo Diesel mais central multimídia com tela de 10,1”, grade frontal diferenciada, ADAS (Sistema Avançado de Asssistência ao Condutor: AEB (frenagem autônoma de emergência)/ LDW (aviso de mudança de faixa)/ AHB (comutação automática dos faróis). Espelhos externos cromados, moldura lateral da caixa de roda, barra de proteção para o vidro traseiro, barra de proteção cromada, santantonio cromado, estribo cromado, para-barro, assentos de couro acabamento exclusivo (marrom), acabamentos interiores e exteriores escurecidos; acabamento do painel (marrom), painel de instrumentos Welcome Movement e tapetes de carpete com bordados.



ULTRA TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 187.490

Publicidade

Todos os itens da versão Volcano Turbodiesel AT9 mais ESC OFF (4x4 low), transmissão de 9 marchas, tração 4x4 com seletor, controle eletrônico de descida e protetor de cárter, central multimídia de 10,1”, grade frontal diferenciada, ADAS (Sistema Avançado de Asssistência ao Condutor: AEB (frenagem autônoma de emergência)/ LDW (aviso de mudança de faixa)/ AHB (comutação automática dos faróis);dynamic bed cover (capota rígida), cargo bag, moldura lateral da caixa de roda, nova bitola 10 mm maior, santantonio integrado, estribo preto, para-barro e rodas de liga leve de 17” + pneus AT plus com escrita branca; bancos de couro com acabamento exclusivo (vermelho), acabamentos interiores e exteriores escurecidos; maçaneta da porta na cor do carro, acabamento do painel (vermelho), painel de instrumentos Welcome Movement e tapetes de carpete com bordados; painel de instrumentos Welcome Movement e tapetes de carpete com bordados.