Tecnologia permite conexão ainda maior entre motorista e o carro Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 27/04/2021 17:18

Rio - A Hyundai anunciou nesta quinta-feira a chegada de um sistema que vai manter carro conectado ao motorista a distância. Chamada de Bluelink, a tecnologia permite ao motorista monitorar, localizar e até configurar seu modelo da marca através do seu smartphone. O sistema, que já é oferecido em outros mercados pela marca, será opcional na linha 2022 do HB20 e terá mensalidade de R$ 29,90 cobrada após seis meses de gratuidade.



Segundo a marca sul-coreana, os grupos de serviço foco do Bluelink são: segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro. A conexão entre o carro e o smartphone aqui no Brasil é possível graças a parceria entre a Hyundai e a operadora Vivo.



Publicidade

Entre as funcionalidades oferecidas pelo sistema, está a notificação automática de colisão e a assistência 24 horas. A primeira envia um sinal automático à Central SOS Bluelink quando os airbags do veículo são acionados. Após o choque, um atendente da central é informado imediatamente de que se trata de um acidente grave e passa a ter acesso à localização exata do veículo. O profissional é quem vai ser o responsável por solicitar atendimento para o caso. O sistema funciona a qualquer horário e todos os dias do ano.



Além das situações de acidentes, a tecnologia também permite ao motorista localizar seu carro e até bloquear o motor em caso de roubo. Nessas situações, com apenas um toque o motorista consegue impedir novas partidas no veículo. Segundo a Hyundai, a tecnologia pode garantir desconto aos motoristas na hora de cotar o seguro do veículo.

Publicidade

No quesito comodidade, o sistema permite ao motorista checar coisas simples a distância, como se os vidros foram fechados completamente, se alguma porta está aberta ou o porta-malas. O sistema também permite acionar o motor e predefinir um tempo de ativação para que, por exemplo, o sistema de ar-condicionado resfrie o carro antes do motorista entrar. Existem ainda opções que ajudam na localização do veículo em estacionamentos, como a ativação do alerta e do alarme.



"A tecnologia dos serviços de conectividade veicular do Hyundai Bluelink traz uma série de recursos para melhorar a experiência de condução e proporcionar maior tranquilidade para nossos clientes. Acreditamos fortemente que será amplamente aceito e reconhecido por seu grande valor agregado e praticidade de uso. O Bluelink vai promover a democratização dos serviços de conectividade ao ser lançado a partir do veículo mais acessível e popular da marca no Brasil, o nosso campeão de vendas HB20”, comenta Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai para as Américas Central e do Sul.