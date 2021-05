O Jeep Renegade foi segundo SUV mais vendido e também ficou entre os dez no geral fotos divulgação

Publicado 27/05/2021 17:56

Rio - A Jeep comemorou na última terça-feira a marca de 30 mil unidades do Renegade emplacadas. O modelo é líder absoluto do seu segmento de SUVs compactos e, sozinho, responde por 17% das vendas nos cinco primeiros meses do ano.

Vendido por aqui desde 2016, com alguns anos na liderança do segmento, o Renegade atualmente é vendido em 7 versões, com duas opções de motorização, sendo uma flex 1.8 de 139 cv e a outra turbodiesel 2.0 que rende até 170 cv. Há também duas opções de câmbio: automático de seis ou nove marchas. Além da tração, que é dianteira nas versões flex e 4x4 nas abastecidas com diesel.

Segundo a tabela da Jeep, os preços do SUV partem de R$ 92.990, na versão STD 1.8 AT6 Flex e podem chegar até R$ 172.990 na Trailhawk 2.0 AT9 Diesel 4x4. A linha atual do Jeep Renegade conta com as seguintes versões: STD 1.8 AT6 Flex, Sport 1.8 AT6 Flex, Longitude 1.8 AT6 Flex, Limited 1.8 AT6 Flex, Moab 2.0 AT9 Diesel 4x4, Longitude 2.0 AT9 Diesel 4x4 e Trailhawk 2.0 AT9 Diesel 4x4.



"A performance do Renegade realmente é um caso de sucesso absoluto. As particularidades do modelo, aliadas à qualidade da rede de concessionárias coloca o Renegade sempre em destaque nos volumes de vendas. O mercado competidor se agita, novos concorrentes surgem e o Renegade continua sempre forte, muito competitivo", avalia Everton Kurdejak, Diretor Comercial da marca Jeep no Brasil.



Segunda marca

No início deste ano, o Renegade já havia comemorado outra marca, a de 300 mil unidades emplacadas desde o início das vendas por aqui. Até o último dia de 2020, foram 301.052 carros comercializados no mercado nacional. Em dezembro, o Jeep Renegade foi o SUV mais vendido do mês, com 7.875 unidades emplacadas, superando o recorde anterior de dezembro de 2015 com 6.976 carros comercializados.