Jeep apresenta linha 2022 do Compass com facelift, mudanças no interior e motor turboflex de 185 cv Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 29/04/2021 22:46

Rio - Para manter a ponta. A Jeep apresentou nesta quarta-feira oficialmente a linha 2022 do Compass. O SUV médio mais vendido da categoria ganha bons retoques na dianteira, novos equipamentos, interior e troca o motor aspirado 1.8 E-Torq novo turboflex 1.3 T270. O modelo terá nove versões com preços a partir de R$ 139.990.



Líder do seu segmento com cerca de 70% do mercado, o SUV da Jeep deixou para trás o cansado motor 2.0 aspirado Tigershark que dá lugar ao turboflex 1.3 que recebe a sigla T270. O quatro cilindros é capaz de render 185 cv a 5.750 rpm e entrega torque de 27 kgfm já a 1.750 rpm. Com o propulsor, a Jeep garante que a nova linha flex do grandalhão consegue fazer de 0 a 100 km/h em apenas 8,8 segundos. Bem mais esperto que a linha anterior, onde a marca só era alcançada em 10,6 segundos.



Não foi só sob o capô. O modelo também passou por retoques no visual dianteiro. A porção ganhou ar mais parrudo e parecido com o irmão maior e mais caro Grand Cherokee. Os faróis agora trazem uma assinatura em LED na parte superior e estão mais estreitos. O para-choque tem mais detalhes em preto fosco na parte superior, com nova área para os faróis de neblina.



Na parte inferior da peça, o contorno da tomada de ar trapezoidal ficou mais refinado com parte na cor do carro e não em preto fosco, como era na linha anterior. Visto de lado e atrás, nada mudou. A exceção a essa regra fica a nova versão topo flex, a S, que tem molduras de caixas de roda e em toda extensão inferior do veículo na cor do carro.

A mudança na peça gerou um aumento no ângulo de entrada, que passa de 16,2º para até 21,5º nas versões flex. Um ganho relevante na capacidade de superar obstáculos para um SUV. As versões turbo diesel seguem com ângulo de entrada de até 30,6°.

Tecnologias embarcadas

O interior do Compass também passou por atualização de design. O modelo melhorou o nível dos seus acabamentos, trocou linhas arredondadas por desenho mais horizontal. O SUV traz também nova central multimídia 10,1 polegadas com suporte a Alexa e função espelhamento sem fio, painel de instrumentos 100% digital, console, painéis de porta e volante redesenhados.

No quesito , o modelo chama atenção pela inclusão do Adaptive Cruise Control (ACC), que consegue acelerar e reduzir a velocidade do carro sem a intervenção do motorista. Alerta de colisão com frenagem automática — inclui pedestres, ciclistas e motociclistas (FCW), o alerta de mudança de faixa (LDW), o Park Assist, o farol alto automático (AHB), detector de fadiga e reconhecimento de placas completam a lista.

De série, o modelo conta com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controles de tração, estabilidade e assistente de partida em rampa, com auto hold para as versões mais caras.

Confira os preços e versões do modelo, que deve chegar ao longo de maio nas concessionárias da marca. As primeiras unidades, no entanto, já estão reservadas para os clientes que adquiriram o modelo em pré-venda. Com as mudanças, o modelo tem tudo para manter sua clientela fiel frente aos novos concorrentes que pintaram, como o Toyota Corolla Cross e outros que ainda devem chegar, que é o caso do Volkswagen Taos.

Preços e versões:



Jeep Compass Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 139.990

Jeep Compass Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 154.990

Jeep Compass 80 Anos T270 Turbo Flex AT6 - R$ 162.990

Jeep Compass Limited T270 Turbo Flex AT6 - R$ 176.990

Jeep Compass Série S T270 Turbo Flex AT6 - R$ 187.990

Jeep Compass Longitude TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 196.990

Jeep Compass 80 Anos TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 204.990

Jeep Compass Limited TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 216.990

Jeep Compass Trailhawk TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 216.990

