VW Polo GTI 2022: desenho mostra grade frontal com filete de LED e faróis de neblina com mesmo formato das aberturas de ar Divulgação

Por IG - Carros

Publicado 17/05/2021 13:15 | Atualizado 17/05/2021 13:20

A VW resolve mostrar um esboço oficial do novo Polo GTI, versão esportiva do hatch compacto que será vendida na Europa com algumas novidades, seguindo o estilo das demais versões que já foram apresentadas no final de abril. Pela imagem, é possível notar que a ideia foi aproximar o compacto do Golf da oitava geração, com luzes de LED que também iluminam a grade frontal.

Ainda entre os detalhes do novo VW Polo GTI que podem ser vistos pelo desenho divulgado pela Volkswagen chamam atenção os faróis de neblina que ficam camuflados no para-choque dianteiro por terem o mesmo formato das aberturas da ar. Além disso, os faróis e o capô também serão novos, assim como os tradicionais filetes vermelhos que identificam a versão esportiva do hatch compacto.

Publicidade

Ainda não há detalhes sobre a ficha técnica do novo Polo GTI. A fabricante diz apenas que o carro terá boa dose de força e estrutura acertada para uma condução bem dinâmica, que condiz com o desenho esportivo do carro. Abaixo, você pode conferir as imagens das demais versões do Polo da linha 2022.

VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação VW Polo 2022 Foto: Divulgação

Porém, espera-se que as novidades fiquem apenas nos ajustes de freios e suspensão, que deverá ficar mais firme. Na parte mecânica, a marca deverá manter o atual 2.0 turbo, de 200 cv e bons 32,6 kgfm de torque, com câmbio de dupla embreagem.

Publicidade

Também ainda não há imagens do interior do novo VW Polo GTI, que deverá ter novo volante e central multimídia renovada entre as principais mudanças. Os bancos esportivos revestidos de tecido xadrez devem ser mantidos. E pode ser que o desempenho do novo VW Polo GTI fique um pouco melhor que o atual, que pode acelerar de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos e atingir 237 km/h de máxima, conforme os dados da fabricante.

No Brasil, entretanto, continuaremos sem o VW Polo GTI. Os que quiserem uma versão esportiva terão que recorrer ao GTS, com motor 1.5 turboflex, de 150 cv e câmbio automático de seis marchas, cujo preço que atingiu o patamar dos R$ 120 mil.