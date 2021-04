Edição limitada do Ford Mustang esgota em menos de 24 horas

Mustang Mach 1 tem motor V8 5.0 capaz de render 483 cavalos Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:58

Rio - Nem demorou. A Ford anunciou nesta segunda-feira que o primeiro lote de pré-vendas da versão Mach 1 do Mustang esgotou em apenas 24 horas. Ao todo, 80 unidades do muscle car americano foram colocadas à venda na última sexta-feira, quando o modelo comemorou seus 57 anos de fabricação.

Essa é a quarta vez que a Ford lança a versão Mach 1 do clássico lançado originalmente em 1969. Além desta, que chega no modelo 2021, o esportivo já teve a edição limitada em 1974 e 2003. A linha atual chega a casa dos 80 sortudos equipado com o motor Coyote V8 5.0, capaz de render 483 cv. O motorzão vai acoplado ao câmbio automático de dez marchas e conta ainda com diversos componentes de performance dos modelos Bullitt, Shelby GT350 e Shelby GT500.

Publicidade

Por fora, a versão traz como destaques as mudanças de design que colaboram para a aerodinâmica do modelo, que reduz a força de arrasto e aumenta o “downforce” em alta velocidade. A tecnologia também tem destaque na versão, que é a primeira do Mustang conectada com um modem integrado que permite interação do dono com o veículo pelo celular. Conta ainda com tecnologias avançadas de assistência ao motorista, segurança e conforto, incluindo bancos de couro perfurado com refrigeração e aquecimento.

As primeiras unidades do novo Mustang Mach 1 começam a chegar ao Brasil a partir de junho. A Ford explica que novos lotes devem ser disponibilizados, mas não definiu uma data.