Ford lança versão Black Shadow do Mustang e confirma sete lançamentos para 2020

O ano de 2020 será muito movimentado para a Ford. A marca anunciou que fará oito lançamentos, o primeiro deles chega em janeiro e já foi confirmado pela marca. Trata-se da versão Black Shadow do Mustang, em comemoração aos 50 anos do muscle car, completados em 2019. A configuração será vendida por R$ 328.900.

Diferente da maioria das versões "escurecidas", onde o modelo é exclusivamente preto, a versão Black Shadow do Mustang será vendida em dez cores e tem adesivos em degradê diferente da carroceria no capô e laterais. De black mesmo, está o interior, com teto escurecido, a logo do modelo na dianteira, rodas aro 19 e aerofólio na traseira.

Também mudam em relação à versão vendida aqui, o revestimento dos bancos e painel que agora mesclam couro e alcântara. A cabine traz ainda apliques em fibra de carbono em algumas superfícies e na manopla do câmbio automático de dez velocidades.

Fora a parte estética, a Black Shadow é igual a versão vendida por aqui (R$315 mil). O motor segue sendo o potente oito cilindros em "V" 5.0 Coyote de 3ª geração, capaz de entregar impressionantes 466 cv e 56,7 kgfm de torque. O propulsor tem comando de válvula variável duplo e uma combinação dos dois sistemas de injeção: direta e indireta.

O modelo deve chegar em janeiro e abrir o ano de laçamentos da marca, que prepara o seu SUV médio Ford Territory. O utilitário deve ser destaque da marca no Salão do Automóvel de 2020.