Por Lucas Cardoso

Publicado 17/11/2020 22:11

Rio - A líder entre as picapes médias Toyota Hilux acaba de ser lançada em sua linha 2021. Fabricada no Complexo Industrial de Zárate, na Argentina, o modelo chega com pequenas mudanças estéticas, maior potência nas versões diesel e preços que variam de R$ 145.390 na SR flex 4x2 cabine dupla a salgados R$ 241.990 cobrados pela SRX 4x4 a diesel. O modelo chega às concessionárias da marca na próxima semana. A linha 2020 começava em R$ 141 mil.

Ao todo, a Toyota oferece nove versões da picape. As mais 'em conta' SR 4x2, SRX 4x2 (R$ 157.490) e SRV 4x4 (R$ 169.790) seguem equipadas com o motor flex 2.7L Dual VVT-i de 163 cv. A novidade sob o capô está mesmo nas cinco variantes a diesel (ver tabela de preços abaixo), que ganharam 15% de força no propulsor 2.8L. Agora o motor rende 204 cv, antes eram 177 cv.O design recebeu poucas mudanças que se resumem a dianteira do veículo. Foram alterados os faróis dianteiros Bi-LED, grade e para-choques. Atrás, as lanternas da versão SRX agora trazem lanternas em LED. Nas laterais, a mudanças fica por conta do novo desenho das rodas de liga aro 17 (SR) e 18 (SRX e SRV).Por dentro, a picape agora traz um sistema de áudio mais parrudo, com caixas da JBL instaladas na parte de cima do painel. O sistema está em todas as versões cabine dupla da Hilux e faz parte da central multimídia touchscreen de 8” com conectividade via Android Auto e Apple Car Play. O sistema também tem GPS integrado e TV digital (exclusivos das versões SRX e SRV).MelhoriasA parte mecânica recebeu melhorias também no conjunto de suspensão para todas as versões. O sistema foi redesenhado para focar no amortecimento, com novas buchas e suportes de cabine, que garantem mais rigidez lateral. Outra melhoria importante, contudo, fica só para a versão topo, a SRX, que ganha novos amortecedores de maior diâmetro (+6,7% em comparação com a anterior). O foco do sistema novo é o conforto.A lista de equipamentos da versão topo SRX traz a refrigeração dos bancos dianteiros como novidade para a picape. Sensores dianteiros também incrementam a lista recheada de tecnologias. O computador de bordo com tela de 4,2 polegadas colorido equipado nas versões SR, SRV e SRX inclui duas novas funções: indicador digital de velocidade e indicador de posição das rodas dianteiras, que exibe uma referência de qual é a posição das rodas dianteiras em três ângulos diferentes.SegurançaDesde a versão de entrada cabine simples, voltada para o trabalho, a Hilux conta com dois airbags frontais e um de joelho para o motorista, bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), freios ABS e sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas quatro rodas, cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro.Além disso, há assistente de subida, controle eletrônico de estabilidade e tração, bem como luz de frenagem emergencial automática.Para as opções cabine dupla, diesel ou flex, a picape ganha mais quatro airbags (de cortina e laterais) e isofix. As variantes mais caras a diesel, SRX e SRV, trazem ainda assistente de frenagem de emergência e assistente de descida.Se o comprador quiser ainda mais segurança, a marca oferece o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS) para a versão SRX. O sistema inclui tecnologias semiautonomas como frenagem de emergência com atuação no pedal, alerta de mudança de faixa que pode atuar no volante e o controle de cruzeiro adaptativo, capaz de manter a velocidade e distância em relação ao carro da frente automaticamente.Preços e versõesHilux Diesel 4x4SRX AT - R$ 241.990SRV AT - R$ 216.990SR AT - R$ 201.790STD Power Pack MT - R$ 188.990Cabine Simples MT - R$ 170.890Chassi MT - R$ 164.790Hilux FlexSRV 4x4 AT - R$ 169.790SRV 4x2 AT - R$ 157.490SR 4x2 AT - R$ 145.390