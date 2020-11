Por Lucas Cardoso

Publicado 25/11/2020 16:32

Finalmente. A Peugeot apresentou oficialmente, nesta terça-feira, a picape média Landtrek. O modelo chega primeiro para mercados como México, Panamá, República Dominicana e Haiti, com duas opções de motorização 2.4 Turbo de 210 cv e 1.9 turbodiesel que rende 150 cv e capacidade de carga de até 1,2 toneladas. Para o Brasil, no entanto, o utilitário só chega ao Brasil em 2022.

Segundo a Peugeot, o objetivo com o lançamento da picape é preencher uma lacuna da marca no segmento dos utilitários leves, onde produtos desse perfil representam 77% das vendas. Para concluir a entrega da Landtrek, a marca francesa explica que foram percorridos mais de 2 milhões de km em uso extremo no Brasil, Argentina e México.Entre os equipamentos e tecnologias anunciados pela francesa que estarão na picape, chamam atenção computador de bordo digital de 7", ar-condicionado dual zone, sensores de estacionamento, multimídia 10", câmeras 360 graus. Da lista de itens de segurança, o modelo já traz controles de tração e estabilidade, controle de descida, assistente de partida em rampas, seis airbags e alerta de saída de faixa.No quesito design, a Landtrek tem desenho robusto, com detalhes inspirados nos SUVs da marca. A grade dianteira e assinatura de LED que desce em direção ao para-choque dianteiro, simulando um dente de leão, são exemplos.Sob o capô, o modelo mexicano traz duas variantes de motor. A primeira (e mais interessante) trata-se de um propulsor 2.4 turbo a gasolina de 210 cv, capaz de render até 32,6 kgfm. A segunda opção é o 1.9 turbodiesel de 150 cv e 35,7 kgfm. A transmissão pode ser manual ou automática de seis marchas, tração 4x4 com reduzida e diferencial traseiro blocante.O tamanho da picape média francesa segue o padrão do segmento, com 5,33 m de comprimento na cabine dupla e 5,39 m na versão simples (maior que Volkswagen Amarok, Chevrolet S10 e Ford Ranger). A largura alcança os 1,92 m de largura, menor só que a Amarok.