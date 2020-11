Por Lucas Cardoso

Publicado 16/11/2020 19:58 | Atualizado 16/11/2020 19:59

Rio - O Taos da Volkswagen acaba de ser anunciado no mercado do México preços a partir de R$ 117 mil, em conversão direta. Esperado para o Brasil em 2021, o SUV médio da marca alemã teve seus preços, versões e detalhes revelados para o mercado mexicano. Por lá, serão três versões: Trendline, Comfortline e Highline, com preço máximo de R$ 140 mil. Por aqui, o modelo ainda não tem dada para chegar.

Segundo anúncio da marca, o modelo chega com seis airbags, central multimídia VW Play com conectividade sem fio do celular e monitoramento de pressão dos pneus, controles de estabilidade e tração, sistema de frenagem automática, alerta de tráfego cruzado, carregador por indução e display digital. Vale destacar, todos de série.

Em sua versão Comfortline, o modelo entrega ainda bancos com ajustes elétricos, sensores de estacionamento e rodas de liga leve aro 18. A versão mais cara adiciona a lista de itens o detalhe em LED na grade frontal, ar-condicionado de duas zonas e sistema configurável de iluminação ambiente.

Sob o capô, o Taos mexicano virá equipado com o nosso conhecido 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque, que equipa versões do T-Cross, Tiguan e Jetta, além das versões esportivas GTS de Polo e Virtus. Já a transmissão, é do tipo automática, com seis marchas.

Prometido há tempos por aqui, o SUV médio deve encorpar a gama de opções da VW e chegar em uma faixa de preço entre R$ 120 e R$ 150. Mesmo cobrado atualmente pelo Tiguan, o que sugere um possível fim do modelo no nosso mercado. Embora as expectativas sejam essas, a Volkswagen ainda não confirmou qual será a posição do modelo, que virá da Argentina para o Brasil, assim como já acontece com a Amarok.