Jaguar lança F-Type 2021 com duas opções de motores 2.0 turbo e 3.0 V6 Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 18/11/2020 17:21

Quando tudo vai mal, é fácil pensar em mudar tudo. Mas e se as coisas vão bem? Como fazer para melhorar algo que já é tão bem acertado. Pois é... Esse deve ser o dilema anual dos designers e engenheiros da Jaguar ao receberem a tarefa de atualizar o F-Type. Mas é impressionante como eles sempre conseguem. A marca apresentou, ontem, a linha 2021 do felino de quatro rodas que conseguiu ficar ainda mais imponente e agressivo.

A novidade chega ás concessionárias em duas versões R-Dynamic 300 cupê por R$ 404.166, mas pode chegar a R$ 424.755 com pacote de opcionais, e na variante cabrio, que também tem dois preços R$ 418.082 e chega a R$ 433.755. O motor dessas versões é o 2.0 turbo de quatro cilindros capaz de gerar 300 cv.



Há ainda a opção da motorização mais potente, um V6 3.0 comprimido, que pode entregar até 380 cv. Com ela, porém, os preços vão nas alturas: R$ 537.351 (cupê), R$ 561.555 (cupê com pacote de opcinais), R$ 551.250 (conversível) e R$ 570.537 (conversível com pacote). Os valores poderiam ser ainda maiores, mas com o fim da versão V8 no Brasil, a lista para por aí.



As mudanças no modelo ficam por conta do design, principalmente na parte frontal, onde a marca alterou o desenho do conjunto de iluminação. Os faróis, agora mais espichados e horizontais, têm assinatura de LED na parte inferior. A grade dianteira ganhou uma moldura em black piano e as tomadas de ar no para-choque também mudaram de formato, assim como as do capô.



Dos lados, são novos o desenho das rodas aro 20 e o design da tomada de ar instalada na extremidade do para-lamas.Atrás, as lanternas ganharam LEDs com design mais reto e o difusor de ar no para-choque traseiro agora é bipartido.



Por dentro, a mudança que salta mais aos olhos é a troca do painel parcialmente analógico por uma tela de 12,3 polegadas em TFT.



Concorrentes



Parte de um segmento exclusivo, o esportivo da Jaguar F-Type é mais caro que todos os seus concorrentes diretos. Os rivais Porsche 718 Cayman cupê 2.0 e 718 Boxter 2.0 entregam a mesma potência (300 cv), por R$ 65 mil a menos, na versão cupê (R$ 339 mil) e R$ 45 mil na versão Boxter conversivel (359 mil).