Honda apresenta conceito da 11ª geração do Civic em live do Fortnite Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 18/11/2020 20:19 | Atualizado 18/11/2020 20:20

A Honda acaba de revelar o design da nova geração do Civic em uma live do game Fortnite, nos Estados Unidos. Pera aí! Você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra, certo? A questão é que no mercado americano, o sedã médio da marca japonesa é comprado por um público em sua maioria de jovens, então a estratégia era inserir o carro no game.

A aparição confirmou o esperado. A 11ª geração do Civic já dava pistas de que seria mais sóbria quando comparada a atual e cumpriu. Diferente das ousadas lanternas 'boomerang' da linha atual, o conceito traz um design traseiro menos empolgante e, em certo ponto, até lembra a geração anterior do rival Volkswagen Jetta.

Na frente, a marca se inspirou nas linhas do irmão maior Accord ao espichar os faróis e deixar o capô maior. O lançamento parece remontar o fantasma das gerações ímpares do Civic, que dificilmente agradam aos consumidores e superam suas antecessoras.

Ainda na dianteira, a esportividade proposta pela marca parece estar na ampla tomada de ar no para-choque. A grade, por outro lado, agora apenas conecta os dois faróis, sem tanto destaque. Visto de lado, a sensação de estar vendo uma versão menor do Accord se repete.

A 11ª geração do Honda Civic deve chegar ao mercado dos EUA no segundo semestre do ano que vem. Por aqui, por conta da pandemia e inseguranças financeiras, talvez só para 2022.