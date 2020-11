Por Lucas Cardoso

Publicado 19/11/2020 21:41

A Fiat confirmou, ontem, o lançamento da linha 2021 do sedã Cronos, com mais equipamentos na versão de série e mudanças nas demais variantes. Importado da Argentina, três volumes chega ás concessionárias da marca com uma pequena mudança nas logos e a inclusão do emblema alusivo a bandeira da Itália, instalada na grade. Os preços do modelo partem de R$ 63.390 (1.3 MT) e podem chegar a R$ 84.190 (HGT AT6).

Publicidade Indicadas para você Vídeo: Delegado coloca arma na boca de motoboy em Copacabana Luciele Di Camargo abre o jogo e diz que Belo deve R$ 6 milhões a Denílson Camilla Camargo diz que se sente desconfortável por olhares de homens nas ruas Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Nas configurações mais completas, o modelo segue entregando lista recheada de itens. São de série, ar-condicionado automático digital e chave presencial, com acesso e partida por botão, painel de instrumentos com tela colorida de 7 polegadas em TFT e rodas de 17 polegadas (HGT). Ainda por fora, a versão também conta com faróis de neblina, retrovisores elétricos e spoiller traseiro. No interior, o tom 'dark' segue na logo, painel, console e teto. A lista de itens da versão chama atenção pelo ar-condicionado automático digital. Os itens de segurança só se o cliente adquirir o pacote S-Design, que adiciona por R$ 4.390 aos R$ 66.990 da versão Drive 1.3 MT, totalizando R$ 71.380. A variante traz ainda detalhes escurecidos ao design do logo, rodas de liga leve de 15 polegadas e friso lateral. A atualização das logos com a adoção da bandeira da Itália segue o padrão de design da marca adotado desde a chegada da Nova Strada, em junho, e da linha 2021 de Mobi e Argo. Além disso, mudanças apenas na lista de itens em cada versão. A exceção fica por conta da opção de entrada 1.3 MT, que segue trazendo um bom conjunto, mas deixa de lado itens de segurança imporantes, como os controles de tração e estabilidade e as luzes diurnas de rodagem. O modelo, que tem um dos maiores porta-malas da categoria (525 litros), segue vendido em cinco versões (confira a tabela abaixo), sendo duas delas com motor quatro cilincros 1.3 Firefly (1.3 MT e Drive 1.3 MT) e três com o antigo, mas capaz 1.8 E.TorQ Evo (Drive 1.8 AT6, Precision 1.8 AT6 e HGT 1.8 AT6).

Confira a tabela:

1.3: R$ 63.390



Drive 1.3: R$ 66.990

Drive 1.3 S-Design: R$ 71.380



Drive 1.8: R$ 75.290



Precision 1.8: R$ 81.290



HGT 1.8: R$ 84.190