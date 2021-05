Ford lança oficialmente Bronco Sport Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 20/05/2021 13:00 | Atualizado 20/05/2021 20:47

Rio - A Ford revelou os últimos detalhes sobre o novo Bronco Sport nesta quinta-feira. Ícone da marca no mercado norte-americano desde os anos 60, o SUV médio chega forte para brigar entre os modelos com tração 4x4 no país. Com design parrudo, motor turbo e recheado de diferenciais para o público amante do fora-de-estrada o modelo será vendido em versão única, a Wildtrack de R$ 256.900.

Em 1966, quando foi apresentado ao mercado dos Estados Unidos, o Bronco trazia a proposta de ser resistente como veículos militares, mas confortável como um carro de passeio. A receita logo agradou ao público da terra do Tio Sam que aprovou o modelo e o tornou um dos mais vendidos no mercado em pouco tempo.



Segundo a Ford, o Bronco Sport, versão menor do Bronco, que é importado do México, deve brigar por mercado principalmente com modelos de marcas premium, como é o caso do Land Rover Discovery Sport, que tem a versão 'S' partindo de pouco mais R$ 293 mil.



Para a missão complicada de brigar com os rivais premium, a Ford apostou em diferenciais no quesito 4x4. O Bronco conta com destaques nesse quesito como piloto automático de trilha (Trail Control), que facilita a vida do motorista em várias condições de piso. O modelo traz ainda uma câmera de 180° instalada na dianteira. O equipamento promete garantir visão de obstáculos fora do campo de visão do motorista, como pedras.



Outro diferencial do modelo é o sistema de suspensão de alta performance com peças em alumínio. Chamado de HOSS, a tecnologia garante 40% de peso a menos no eixo dianteiro em relação ao eixo sólido.



Nas medidas, o modelo também mostra boas credenciais para a aventura. São 22,3 cm de vão livre, 30,4° de ângulo de entrada, 33,1° ângulo de saída e 20,4 ° em rampas. A capacidade de imersão em trechos alagados é de 60 cm. A Ford também aposta nos sete modos de condução oferecidos no sistema de Gerenciamento de Terrenos (G.O.A.T. Modes), que adapta o carro a condução em diferentes situações de piso. São eles: Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rocha.

Para garantir toda essa capacidade, o modelo sai equipado com motor quatro cilindos 2.0 Ecoboost a gasolina, capaz de render 240 cv e 38 kgfm de torque. O propulsor é da mesma família do utilizado no sedã Fusion, que foi descontinuado por aqui. A transmissão é automática de 8 marchas e a direção é elétrica. Segundo a Ford, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos.



No quesito visual, o Bronco Sport bebe muito do seu antecessor. As porções são bem definidas e as linhas da carroceria sempre retas, mas o modelo inova pela dianteira. O SUV médio da Ford chama atenção pelo grande nome na grade dianteira e pelo conjunto de iluminação, com faróis arredondados em LED. A peça tem barra que se estende até a logo do modelo posicionada ao centro da grade. Ainda na dianteira, o para-choque da versão traz apenas plástico preto fosco.



Dos lados, chama atenção a pintura em dois tons, sempre com preto no teto e colunas. As rodas são de liga 17 polegadas, com acabamento escurecido e pneus de uso misto all-terrain. Atrás, o modelo mantém as linhas horizontais e traz lanternas com iluminação em LED. A tampa do porta-malas tem abertura tradicional ou direto pelo vidro, o que promete facilitar a vida do motorista em vagas mais apertadas.



Por dentro, o modelo tem design premium, com bancos em dois tons e acabamento em tecido suede. O painel de instrumentos mescla mostradores analógicos a uma tela de 6,7 polegadas em TFT. A central multimídia Sync 3 tem 8 polegadas. Há carregador por indução e sistema Ford Pass, que permite o controle remoto de funções como bloqueio das portas, ignição do carro e até a localização.

Em segurança, o modelo traz como destaque sistemas de direção autônomo como o controle adaptativo com stop e go, que acelera e para o carro completamente acompanhando o movimento do trânsito quando ativado. Há ainda 9 airbags, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre e faróis de LED com luz alta automática.

O modelo tem porta-malas com 580 litros de capacidade. O compartimento pode ser ampliado para 1.472 litros com o banco traseiro rebatido. A versatilidade do espaço para as bagagens chama atenção. Além de ganchos e piso emborrachado texturizado, o bagageiro conta com tomada 110v e uma 12v.

O Bronco Sport já está disponível nas concessionárias da marca em nove opções de cores. A Ford não define uma meta de vendas para o modelo, mas a expectativa da marca parece ser alcançar os números do concorrente Land Rover Discovery Sport, que emplacou 1.614 unidades no ano passado.