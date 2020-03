Vazou! Nivus tem design revelado em conferência da Volkswagen

Rio - Os segredos sobre o Nivus, SUV-cupê nacional da Volkswagen, começam a ser revelados. O modelo, previsto para chegar no segundo semestre, acaba de ter seu design dianteiro revelado. As linhas foram antecipadas "sem querer" pela alemã após um frame do lançamento ter sido mostrado aos funcionários presentes.

Primeiro modelo da marca a ser exportado para o mercado europeu, o Nivus é um dos modelos mais aguardados deste ano. Pelas imagens, é possível identificar o design dianteiro inspirado no irmão T-Cross. A diferença fica por conta da grade dianteira, que no SUV-cupê é dividida por uma barra, e pelo para-choque com moldura dos faróis de neblina inspiradas no Jetta.

A lateral traz os mesmos vincos e marcações do Polo, sendo que a traseira parece estar mais levantada. A distância é perceptível ao analisar o espaço entre o pneu e o para-lamas. Outro detalhe está no rack funcional instalado no teto e nas lanternas aparentes na lateral do veículo. Aliás, essa peça deve ser similar ao conjunto do T-Cross, que são conectados por um defletor.

Antes disso, a Volkswagen já havia antecipado alguns detalhes sobre o interior do Nivus. Chama a atenção no SUV-cupê, o volante com design diferente e a nova central multimídia VW Play, desenvolvida pela equipe da marca alemã aqui no Brasil.

Ainda não há nenhum detalhe oficial sobre o posicionamento de preço para o Nivus, mas espera-se que o modelo fique abaixo do T-Cross nesse quesito. Se estiver correto, ele deve ter versões a partir de R$ 70 mil.