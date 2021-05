Em janeiro deste ano, o petista tinha 28% das intenções de voto Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 21/05/2021 09:09

Rio - Uma nova pesquisa eleitoral, desta vez realizada pelo EXAME/Ideia, mostrou que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) segue como favorito para as eleições presidenciais de 2022. O levantamento aponta vitória do petista contra Jair Bolsonaro por 45% dos votos.

Enquanto Lula apresenta forte tendência de aumento no número de votos válidos no segundo turno - 28% em janeiro, 37% em março, 40% em abril e 45% em maio - o presidente Jair Bolsonaro segue com dificuldades e oscila na margem de erro - apresentou 45% dos votos em janeiro, 44% em março, 38% em abril e 37% em maio.

Publicidade

"O grande destaque é que a gente percebe a irritação da classe média com o governo Bolsonaro. Ele perdeu popularidade nas classes A e B, com reflexo nas intenções de voto. Com isso, fica sempre a lição quando se trata de intenção de voto: quem está em reeleição segue como protagonista, mas a variável principal para uma queda ou uma retomada de preferência é a popularidade do presidente", opina o fundador do instituto IDEIA de pesquisa, Mauricio Moura.



Esta foi a primeira pesquisa realizada após a confirmação do ex-presidente Lula de que ele disputará a eleição presidencial no ano que vem. O petista disse a um jornal francês: "Serei candidato contra Bolsonaro", e completou ressaltando que, "se estiver na melhor posição para ganhar as eleições e estiver com boa saúde, sim, não hesitarei [em concorrer]".