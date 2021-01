Por O Dia

Publicado 09/01/2021

Rio - Depois de construir uma casa da árvore para os filhos Títi, Bless e Zyan, Bruno Gagliasso partiu para um desafio ainda maior. Ao lado da esposa Giovanna Ewbank, o ator está construindo um rancho em Paraíba do Sul, município no interior do estado do Rio de Janeiro.Pelo Instagram, Bruno compartilhou a primeira parte de uma série de vídeos que vai acompanhar o desenvolvimento do espaço, que vai servir como retiro para a família. O ator ainda explicou que o trabalho é uma “missão de vida” e o que o resultado já vai poder ser visto pelo meio do ano.