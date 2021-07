Câmara Municipal de Porto Real - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 07:00

Os vereadores de Porto Real aprovaram durante a sessão ordinária de quarta-feira (30), os projetos de Lei nº 095/21 e nº 098/21, produzidos pelo Executivo, que tratam, respectivamente, sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para definir os gastos previstos para o quadriênio 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para a elaboração do orçamento anual 2022. As peças orçamentárias foram aprovadas por todos os parlamentares presentes de forma rápida e tranquila, sem que houvesse obstrução e retornam ao Executivo para sanção do prefeito municipal.



A reunião ordinária foi realizada no formato misto, e contou com a presença física e virtual de dez vereadores. No Plenário, seguindo os cuidados com distanciamento social, uso de máscaras e itens de higienização, estiveram presentes os vereadores Carlinho Tchaia, Fábio Maia, Ronário de Souza, Elias Vargas e Henry de Carvalho. Já de forma remota, participaram os vereadores Cláudio Guimarães, Diego Graciani, Fernandinha, Juan Pablo e Fernando Beleza. O vereador Renan Márcio, devido a compromissos fora o estado, não compareceu à sessão.



“Os projetos de Lei haviam sido entregues à Câmara Municipal no final de abril (PPA) e maio (LDO) e, seguindo o trâmite regimental, passaram pela análise dos membros das comissões de Constituição e Justiça e a de Finanças e Orçamento. Com os pareceres favoráveis à aprovação emitidos, retornaram ao plenário para discussão e deliberação. Hoje, em segunda votação, as matérias foram aprovadas pelos presentes e seguem para o Executivo, para sanção do prefeito Alexandre Serfiotis. Vale lembrar que os documentos na íntegra estão disponíveis no site oficial da Câmara e podem ser consultados, através do link www.cmportoreal.rj.gov.br”, explicou o presidente da Casa, Carlos Antônio de Lima.



RECESSO PARLAMENTAR

Começa nesta quinta-feira, dia 1º de julho, o período de recesso parlamentar dos vereadores de Porto Real. Durante este período, previsto no regimento interno, a Câmara deixa de realizar as suas reuniões ordinárias, mas continua de portas abertas para receber a população. A sede administrativa, os gabinetes dos vereadores e todos os demais departamentos e serviços seguirão com seu expediente normal de segunda a sexta, das 8h às 14h. A previsão de retorno das sessões é dia 02 de agosto.