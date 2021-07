Encontro aconteceu no gabinete do delegado, no Centro, do Rio. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:00

O deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB), e o deputado federal Delegado Antonio Furtado (PSL), entregaram na quarta-feira (30) ao secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, os projetos para a construção da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e de um Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC), ambos em Resende, e reforma 89ª DP (Resende). O encontro aconteceu no gabinete do delegado, no Centro, do Rio.

A Deam de Resende foi um pedido feito por Noel ao governador do Estado Claudio Castro em fevereiro deste ano. O deputado também fez uma indicação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 separando recursos a fim de que a Deam possa sair do papel. Cerca de 40% das ocorrências semanais de Resende são de violência doméstica.

Já a reforma da 89ª DP, que deverá abrigar a Deam, foi pedido por Noel após o deputado visitar a unidade em maio. "A Deam é de extrema necessidade para a nossa região. Infelizmente, o número de vítimas tem aumentado e ter uma Deam em Resende é também atender uma reivindicação antiga de vários movimentos em defesa das mulheres na região das Agulhas Negras", disse Noel.

Turnowski afirmou que a Polícia Civil tem interesse em construir o PRPTC e a Deam, além da reforma da delegacia, dando, assim, dignidade aos policiais. "Por mais que tenhamos todos os equipamentos é fundamental que eles se sintam motivados. E com esse reconhecimento da classe política, que representa o povo, tenho certeza que eles vão prestar um serviço ainda melhor. Temos condições de executar esses projetos e vamos dar andamento para que Resende possa receber esses novos equipamentos”, afirmou.