Serão ofertados cursos de noções básicas de hotelaria, serviço de garçom e cozinha, entre outrosCarina Rocha

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:00

Em tempos de pandemia, a oferta de emprego no mercado de trabalho tem sido cada vez mais exigente em relação à qualificação dos profissionais, e o projeto Capacita Resende, uma parceria entre a Estácio e a Prefeitura de Resende, inova, a partir do mês de julho, ao oferecer cursos on-line e gratuitos totalmente voltados ao atendimento de demandas de ofertas de emprego do Sine (Sistema Nacional de Emprego) Resende.

Em julho, serão ofertados cursos de noções básicas de hotelaria, de técnicas de segurança do trabalho, serviço de garçom e cozinha (manuseio e cuidado com alimentos e dicas de receitas); atendimento ao cliente, empreendedorismo, vendas, logística e telemarketing.

As inscrições podem ser feitas pelo link ou pessoalmente no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Itapuca (Rua Euzebio Manoel da Glória), que através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende se tornou um parceiro na divulgação e captação de alunos do projeto.

Os cursos do Capacita Resende são voltados para jovens e adultos de baixa renda, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas, servidores públicos e demais interessados em atualizar seu currículo para ingressar no mercado de trabalho.

A capacitação é ministrada por professores da Estácio e a partir de julho passa a contar também com colaboradores da instituição de ensino e profissionais convidados atuantes no mercado, todos trabalhando de forma voluntária. Os cursos são de curta duração e, ao final, os participantes recebem um certificado.

Agenda de cursos de julho:

Dia 03/07 (sábado) - 10h30 a 12h30 - Noções básicas de Hotelaria

Com Oydil Figueiredo, professor da Estácio

Dia 10/07 (sábado) - 9h às 11h - Empreendedorismo

Com Mauro Chinellato, superintende Administrativo e Recursos Próprios da Unimed Resende

Dia 16/07 (sexta-feira) - 10h às 12h – Noções básicas de Cozinha (Manuseio e cuidados com os alimentos, e dicas de receitas)

Com Thais Pontes, professora da Estácio

Dia 16/07 (sexta) - 19h às 21h – Logística

Com Uanderson Rebula, professor da Estácio

Dia 17/07 (sábado) - 9h às 11h – Noções básicas de técnicas de Segurança do Trabalho

Com Cristiane Rodrigues, professora da Estácio

Dia 17/07 (sábado) - 10h às 12h – Vendas externas

Com Agostinho Netto, consultor comercial da Estácio

Dia 20/07 (terça) - 19h às 21h - Telemarketing

Com Ariani Nunes, consultora comercial da Estácio

Dia 24/07 (sábado) - 9h30 às 10h30 – Atendimento ao cliente

Com Lara Alvarez de Almeida, responsável pelo setor Comercial da Estácio

Dia 31/07 (sábado) - 09h às 11h – Noções básicas de serviço de garçom

Com o profissional Orgelio André Correia