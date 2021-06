FIA abrirá 600 vagas para programa que insere adolescentes no mercado de trabalho - teste

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 20:09

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) abrirá 600 vagas para o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA). Os interessados deverão realizar suas inscrições a partir do dia 1º de julho de forma online através de um link que será disponibilizado nas redes sociais da instituição. As novas turmas terão início na última semana de agosto, entre os dias 23 e 27.

O programa tem como propósito oferecer um Curso de Capacitação afim garantir aos adolescentes assistidos formação integrada entre os saberes disciplinarmente escolares e os conhecimentos aplicados ao mundo do trabalho para o melhor proveito de todos - adolescente, família, comunidade e instituições envolvidas - no processo de sua inserção.

Após o curso, o adolescente tem a oportunidade de inserção qualificada no mercado de trabalho por meio de articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas. O PTPA tem como público alvo adolescentes com idade entre 15 e 16 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Apesar de o Programa estar sendo realizado de forma remota devido a pandemia, atualmente é possível inscrever-se para as seguintes unidades: Campos, Cidade de Deus, Duque de Caxias, Ipanema, Maracanã, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Padre Miguel, Piedade, Santa Cruz e São João de Meriti. Recentemente a FIA inaugurou as unidades de Jacarepaguá e Vila Kennedy, que também devem passar a oferecer o PTPA.