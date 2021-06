O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque - Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Bento AlbuquerqueMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 28/06/2021 16:44

Em meio à pior crise de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas dos últimos 91 anos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai fazer um pronunciamento na cadeia de televisão e rádio na noite desta segunda-feira, 28.



A assessoria do MME confirmou que o pronunciamento está previsto para as às 20h.

Em seu pronunciamento, o ministro deve voltar a negar a possibilidade de racionamento de energia, como ele vem dizendo nas últimas semanas.

Pessoas próximas ao ministro afirmaram que o pronunciamento será para tranquilizar a população de que há segurança no fornecimento de energia no país.

Declaração anterior

Na última quarta-feira, dia 23, Albuquerque, voltou a negar o risco de o País enfrentar um racionamento de energia devido à grave crise hídrica.

A declaração do ministro aconteceu depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), voltou atrás e afirmou que a medida provisória que o governo prepara para lidar com a iminência de uma crise energética não irá trazer "qualquer comando relativo ao racionamento".

Pelo Twitter, Lira afirmou que será feito o incentivo ao uso eficiente de energia pelos consumidores de maneira voluntária. Antes dessa correção, Lira havia falado de um "período educativo" de racionamento de energia para evitar crise maior.

Causas



De acordo com o SNM, o déficit de precipitação na bacia do Paraná está provavelmente relacionado à influência de dois fenômenos atmosféricos de grande escala. O primeiro é La Niña, de outubro de 2020 a março de 2021. O fenômeno traz resfriamento das águas do Oceano Pacífico, diminui a temperatura da superfície do mar, altera o padrão de circulação global e, entre as características do período, reduziu chuvas no Sul do Brasil.



O segundo é a Oscilação Antártica (OA), responsável por alterar o padrão de pressão atmosférica na região. Desde outubro de 2020 a OA tem atuado para impedir que sistemas causadores de chuvas se desloquem sobre as regiões continentais da América do Sul.



A situação de escassez hídrica, no entanto, é anterior. Segundo levantamento feito pelos órgãos a partir da análise de chuvas entre outubro de 2019 e abril de 2021 na bacia do Paraná, apenas em dezembro de 2019, agosto de 2020 e janeiro de 2021 as precipitações ficaram acima da média. "Durante a maior parte do período houve predomínio de déficit de precipitação, principalmente a partir de fevereiro de 2021.



Essa característica se mantém no mês atual, com acumulado parcial de 27 milímetros para a bacia, ou seja, abaixo do acumulado climatológico que é de 98 milímetros. "O SNM alerta que o índice de precipitação na maior parte da bacia hidrográfica apresenta-se moderado a extremo, considerando os últimos 6 e 12 meses, bem como em uma análise de um período mais longo, dos últimos 48 meses. Ou seja, a situação atual de déficit de precipitação é severa", alerta.

