Campanha Abraço Quentinho em Porto RealDivulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) encerrou na sexta-feira (2), o recolhimento dos cobertores e agasalhos da campanha Abraço Quentinho, que arrecadou cerca de 1 tonelada de blusas, calças, jaquetas, mantas e cobertores.

A distribuição acontecerá dos dias 5 a 9 de julho, das 9h às 16h, na sede da Secretaria. Para isso as famílias devem primeiro realizar um cadastro no CRAS de referência do bairro, onde receberá uma senha.

Esse cadastro é importante pois definirá quantas peças essa família receberá. Em relação aos cobertores e mantas, a Secretaria está distribuindo aos idosos e priorizando aqueles que estão acamados. A sede da SMASDHH está localizada à Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro.