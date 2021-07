Hospital Municipal São Francisco de Assis - Dorinha Lopes

Hospital Municipal São Francisco de AssisDorinha Lopes

Publicado 06/07/2021 09:00

Uma mulher de 55 anos morreu de coronavírus em Porto Real. A informação foi divulgada na segunda-feira (5), mas ela faleceu no dia 3 de julho. Esta é a 56ª morte pela doença na cidade.



O município já confirmou 2130 casos confirmados, com 2016 curados. Entre os 58 casos ativos, duas pessoas estão internadas.



Há ainda 102 casos suspeitos, com um morador hospitalizado e um óbito em análise.

Até a data, o município aplicou 10.904 doses das vacinas contra Covid-19 (8.303 da 1ª dose e 2.601 doses para a imunização completa).