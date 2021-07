Limpeza na mina d'água em Bulhões - Divulgação

Limpeza na mina d'água em BulhõesDivulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou na última semana o serviço de limpeza da Mina d'água de Bulhões e em todo o calçadão no entorno do local. A Secretaria explicou que o serviço tem o objetivo de deixar o local cada vez mais agradável para todos, tanto aos moradores que costumam pegar água na mina, quanto para aqueles que vão ao lugar para apreciar a beleza natural do bairro.

Segundo o coordenador de Obras, Marcos Paulo, este é um local muito visitado, não só pela busca de água potável, mas também pela beleza natural do lugar. "Essa limpeza, além de garantir a qualidade da água, também visa evitar a proliferação da Covid-19 entre os munícipes que frequentam o local", finalizou o coordenador.