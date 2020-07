Mais uma capivara e duas jiboias são capturadas após invadir casas em Niterói

Niterói - Agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal reintegraram à natureza mais três animais silvestres nesta semana. Uma capivara e duas cobras da espécie jiboia foram resgatadas na Região Oceânica na terça e quarta-feira, totalizando 19 cobras e três capivaras capturadas em área urbana só neste mês de julho. Nenhum dos animais estava ferido e todos foram devolvidos ao habitat natural. Na maioria dos casos, os agentes especializados chegaram até cada local através de ligações feitas por moradores para o telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e direciona as ocorrências para os departamentos responsáveis de acordo com o tipo de atendimento.

A orientação da Guarda Municipal é que, caso vejam um animal silvestre em área residencial, os moradores devam acionar os agentes, que são treinados para o resgate e os primeiros socorros. A partir daí, é feita uma avaliação do animal para tratamento ou soltura, se for o caso, em seu habitat natural. Quando os animais estão feridos, são encaminhados para institutos parceiros de acordo com a espécie, marinha ou silvestre. A coordenadoria ambiental da GM já resgatou mais de 935 animais silvestres em Niterói apenas neste ano. Entre as espécies estão capivaras, corujas, gambás, tartarugas, cobras, gaviões, bichos-preguiça e tamanduás, entre outros.

Dos últimos animais resgatados, a capivara capturada terça foi encontrada no Condomínio Ubá II, na Avenida Central, e solta em uma área de proteção ambiental no Manguezal de Itaipu. Outras duas delas também já haviam sido soltas no mesmo local, nas duas últimas semanas, após serem resgatadas pela Guarda Ambiental em diferentes bairros da cidade. Já as duas jiboias da última quarta, devolvidas também em áreas de preservação ambiental na Região Oceânica, estavam em uma casa em Várzea das Moças, escondida atrás de telhas, e outra em uma casa em Itaipu, dentro de um viveiro de aves. De acordo com a Coordenadoria Ambiental, este mês foram resgatadas 19 cobras, sendo cinco jiboias.