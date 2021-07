CIEP 487, no bairro Freitas Soares - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:00

A Secretaria de Educação de Porto Real abriu na segunda-feira (5) a chamada escolar para o 2º semestre de 2021. Até o dia 16 de julho, os interessados em se matricularem na Educação de Jovens e Adultos devem procurar uma unidade escolar das 8h às 20h.

A modalidade oferece vagas para os Ensinos Fundamental e Médio com o início das aulas previsto para acontecer no dia 8 de julho. As aulas são remotas e no horário noturno.

No momento da inscrição, os futuros estudantes devem apresentar cópia dos seguintes documentos:

- Certidão de Nascimento

- Documento de identidade e CPF do aluno

- Documento de identidade e CPF do responsável se o aluno tiver menos que 18 anos

- Comprovante de residência

- Título de eleitor

- Certificado de reservista para homens

- Certidão de Casamento (se houver)

- Laudo comprobatório de deficiência (se houver)

- 2 fotos 3x4

- Comprovante de escolaridade/declaração/histórico escolar

Para renovação de matrícula, o morador deve procurar a secretaria da unidade escolar para assinar a ficha de matrícula e atualização dos dados.