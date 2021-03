Governador se reuniu na última sexta, como mostra a foto, com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, e teve outro encontro domingo Rogerio Santana

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/03/2021 05:00

Com o recrudescimento da pandemia da covid-19 no Rio de Janeiro — e em todo o país —, os governos (municipais e estadual) e Poderes podem retomar o trabalho remoto para os servidores que haviam retornado ao modelo presencial. Na capital fluminense, por exemplo, o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, disse à coluna que essa hipótese é sim considerada: "Dependendo da piora do quadro, nada está descartado".

O governador em exercício Cláudio Castro falou também, em reunião na última sexta-feira, sobre o incentivo ao home office neste momento. Castro recebeu naquela data os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, para discutir medidas restritivas, e voltou a se reunir com eles ontem, no Palácio Guanabara. O último encontro, aliás, reforçou as diferenças de posicionamento dos gestores municipais com Castro a respeito do lockdown neste momento.

Fato é que, em relação às atividades presenciais nos órgãos públicos, mudanças serão implementadas durante essa nova fase da pandemia. O atual momento já levou a Alerj e a Câmara de Vereadores do Rio, por exemplo, a adotarem novas restrições a partir de hoje.

Na Alerj, o funcionamento presencial terá início às 10h e se encerrará às 15h. As sessões e audiências serão realizadas de forma remota: entre 12h e 14h as plenárias e das 14h às 15h o expediente final. As novas medidas são temporárias. Já o horário do teletrabalho será definido por cada departamento.

A Assembleia informou ainda, em nota, que o novo horário tem como objetivo "contribuir para a política de redução de pessoas em circulação nas ruas, evitando aglomerações, principalmente, nos transportes públicos".

Na Câmara, o novo protocolo será da seguinte forma: o expediente administrativo passa a funcionar das 10h às 16h, de segunda à sexta. Audiências e reuniões promovidas pelas comissões, continuam no formato híbrido. Solenidades e visitações públicas estão temporariamente suspensas.

DEMANDA DE SERVIDORES

No TJ, MP e outros a escala segue de forma diferenciada por conta da pandemia. Com o novo quadro, servidores das instituições querem pedir que os órgãos voltem à fase anterior do plano de prevenção à pandemia, ou seja, apenas com o trabalho presencial das funções urgentes e essenciais.