Encontro foi no Horto Municipal, no bairro Jardim RealDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 13:00

A Vigilância Sanitária de Porto Real realizou na segunda-feira (5), o 1º Encontro do Conselho de Bem Estar Animal (COMBEA). A reunião teve como objetivo tratar da reestruturação do Conselho, acolher novos membros e discutir sobre os temas ligados aos trabalhos a serem desenvolvidos.

Segundo Gilliane Virgílio, uma das representantes da Vigilância Sanitária, e que também é membro do grupo Segunda Chance Animal, o COMBEA é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo que visa garantir a representatividade social pela participação popular no planejamento, elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas voltadas para a defesa, proteção e garantia do bem estar animal no município.

A próxima reunião do COMBEA deve acontecer no próximo mês, uma vez que, em seu Regimento Interno há previsão de reunião mensal, ou em casos extraordinários que haja convocação da mesa diretora do órgão.