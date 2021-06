O fofo animalzinho foi acolhido pelos moradores - IMAGEM ARQUIVO

Publicado 17/06/2021 08:52

Niterói - Notícia foi dada no site do jornalista Gilson Monteiro.

Bento, um vira-lata de sete anos, está inconsolável. Seu dono, o advogado aposentado Ivan Santos, faleceu e o bichinho acabou ficando sozinho. Uma sobrinha veio de São Paulo cuidar do sepultamento e deixou o cão com o porteiro do Condomínio Toulose, na Rua Otávio Carneiro 134, em Icaraí, Niterói, onde morava o tio dela.



Inseparáveis, Bento e Ivan passavam horas no Campo de São Bento, todos os dias. Em Icaraí, onde mora grande parte da população de idosos de Niterói, cães, gatos e outros bichos domésticos são os melhores companheiros de senhorzinhos e senhorinhas







Agora, o cachorro sente muita falta de seu “dono de estimação”. Tanto que duas pessoas tentaram adotá-lo, mas acabaram devolvendo o animal para o porteiro do prédio. Bento continua triste, sem interagir com ninguém.



O síndico do condomínio levou Bento para um check-up veterinário. O peludo está com as vacinas em dia e bem de saúde. Já o psicológico do animal parece ainda muito afetado pela perda do amigo inseparável.



Até que ele consiga aceitar um novo dono, Bento continuará abrigado no playground do Edifício Toulose, com sua roupinha de frio e bem alimentado pelos moradores. Vamos torcer para que encontre logo um dono ou dona e volte a ser feliz.