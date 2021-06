As cirurgias serão realizadas de 08 de junho a 02 de julho - Foto Divulgação

As cirurgias serão realizadas de 08 de junho a 02 de julhoFoto Divulgação

Publicado 04/06/2021 14:30

Niterói - Os tutores de cães e gatos de Várzea das Moças, em Niterói, poderão castrar gratuitamente seus bichinhos de estimação no Castramóvel, unidade móvel do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) da Prefeitura de Niterói. Os interessados poderão fazer o agendamento na segunda-feira (07) a partir das 9h, Ciep 307 (Djanira) que fica na Av. Central Ewerton Xavier, Nº 417 - Várzea das Moças - Niterói. Serão disponibilizadas 150 vagas.

Para o agendamento, é necessário levar RG e CPF (original e xerox) e comprovante de residência em Várzea das Moças (apenas a parte do bairro que fica em Niterói). Não serão aceitos comprovantes de residência de outros bairros e municípios. Não é necessário levar o animal no dia da inscrição.

As cirurgias serão realizadas de 08 de junho a 02 de julho. Cada morador contemplado terá direito a uma vaga. Após a cirurgia, os animais são medicados e liberados para se recuperarem em casa.

Para ser castrado no Castramóvel, o animal precisa ter mais do que quatro meses e menos do que seis anos; ter menos do que 25 quilos; não ser obeso e ou extremamente magro. Também não são realizadas castrações em cães braquicefálicos (Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer) e em gatos das raças persa ou exótica.

“Estamos realizando o trabalho do Castramóvel com todos os protocolos de proteção contra a Covid-19. Nossa meta é chegar, até o final do ano, a 1000 cirurgias realizadas por nossa unidade móvel em diversos bairros da cidade”, explicou Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói.

O Castramóvel é um caminhão totalmente equipado para a realização de cirurgias em cães e gatos, atendendo, prioritariamente, famílias de baixa renda. O equipamento conta com sala de preparação, de cirurgia e pós-cirurgia e é administrado pelo CCPAD, órgão da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade. O veículo fica 15 dias em cada local. O projeto conta com a parceria da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF). A equipe é composta por quatro veterinários, um anestesista e técnicos.