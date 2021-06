A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente e a Poiato Recicla, primeira usina de reciclagem de resíduos de cigarro do Brasil - Foto Bruno Eduardo Alves

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:27

Niterói - A Prefeitura de Niterói instalou, essa semana, um coletor de guimbas de cigarro na área externa da sede da administração municipal. A ação, que integra a Semana do Meio Ambiente, marca o início do programa inédito no município de coleta e reciclagem deste tipo de resíduo. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente e a Poiato Recicla, primeira usina de reciclagem de resíduos de cigarro do Brasil.

A meta da Secretaria de Meio Ambiente é instalar outros coletores nas praias, praças e parques de Niterói, como o Campo de São Bento, Parque da Cidade, Parque das Águas, entre outros. As bitucas de cigarro são recolhidas pela própria empresa e recicladas, evitando danos ao meio ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, explica que as bitucas serão coletadas, recicladas e transformadas em papel.

“O coletor de guimbas de cigarro que instalamos em frente à prefeitura é o primeiro de muitos que serão colocados em diversos pontos de Niterói. A parceria com a usina é estratégica para gerar uma opção sustentável de descarte deste tipo de resíduo na cidade. É uma iniciativa que visa conscientizar as pessoas de que elas podem contribuir para a redução desses produtos tóxicos no nosso meio ambiente”, explica Rafael.

Localizada no interior de São Paulo, a Poiato atua em 78 cidades brasileiras. Possui 4 mil pontos de descarte e já recolheu e reciclou 75 milhões de guimbas de cigarro. A empresa coleta as bitucas e depois, na usina de reciclagem, transforma o resíduo em massa celulósica utilizando uma tecnologia 100% nacional. O resultado final do processo é o papel artesanal, que pode ser usado como material para aula de artes em escolas ou em oficinas visando a geração de renda.