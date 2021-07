Candidatos foram chamados pelo banco de currículos do Sine - Divulgação

Candidatos foram chamados pelo banco de currículos do SineDivulgação

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 07:00

Por meio de parcerias entre o setor privado e o Sistema Nacional de Empregos de Porto Real (Sine), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), realizou na última semana dois processos seletivos. Os candidatos foram chamados pelo banco de currículos do Sine e realizaram as provas nas dependências do Horto Municipal.

Na parte da manhã, os candidatos concorreram às vagas de auxiliar de cozinha, garçom e recepcionista, para uma empresa que atua no ramo alimentício e conta com mais de 190 restaurantes espalhados por diversas cidades do Brasil. Já na parte da tarde, 10 candidatos concorreram às vagas de operador de empilhadeira para uma empresa do setor automotivo.

Publicidade

Segundo a direção de Trabalho e Renda, após a seletiva os candidatos aguardam o resultado e, em caso de aprovação, são contactados pela empresa e contratados. Novas parcerias estão sendo buscadas pelo Sine, com os mais variados segmentos de trabalho e visam ampliar o número de vagas disponíveis. A direção destacou ainda, que todos os protocolos de segurança anti Covid-19 são seguidos durante os processos seletivos realizados pelo Sine.