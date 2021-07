Sociedade Esportiva Porto Real - Divulgação

Sociedade Esportiva Porto RealDivulgação

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 09:00

Com a pandemia e os treinamentos suspensos, a Sociedade Esportiva Porto Real (SEPR), vem realizando jogos amistosos e jogos treino, que servem de preparação para ingressar na série C do Campeonato Carioca em 2022. Nesta sexta-feira (9), o time foi ao estádio Giulitte Coutinho, em Edson Passos, no Rio, enfrentar o América Carioca. Na segunda (12), joga no Centro de Treinamento do Aero Clube, em Volta Redonda contra a equipe da Cidade do Aço.

Segundo o técnico da equipe, Marco Antônio, o Merica, o apoio que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem dando à equipe, com suporte técnico é fundamental nesta preparação. “Estes serão dois bons testes para os jogadores da nossa equipe, pois enfrentaremos os profissionais do América e do Voltaço, times que brilham no cenário estadual do futebol brasileiro”, disse Valter Antônio de Oliveira, comentando que ao longo dos jogos é claro o avanço físico, técnico e tático que o time apresenta.