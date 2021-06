Está permitida a entrada de ônibus e vans de excursão, lembrando que a capacidade máxima do Terminal de Ônibus de Turismo é de 40 veículos - Ludmila Lopes (RC24h)

Está permitida a entrada de ônibus e vans de excursão, lembrando que a capacidade máxima do Terminal de Ônibus de Turismo é de 40 veículosLudmila Lopes (RC24h)

Por Renata Cristiane e Ludmila Lopes

Publicado 02/06/2021 20:25 | Atualizado 02/06/2021 20:30

Com o limite de ocupação em 50% por conta da pandemia de Covid-19, Cabo Frio, na Região dos Lagos, tem previsão de poucas reservas para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3). A expectativa da rede hoteleira é que a lotação chegue a um pouco mais de 20%.

De acordo com o secretário de Turismo, Carlos Cunha, o baixo índice já era esperado. “Pelo momento epidemiológico que vivemos, a expectativa não é de casa cheia. Nossa pesquisa aponta que, para este final de semana do feriado, a lotação é de apenas 20%”, afirmou.

Publicidade

Carlos Cunha diz ainda que, por conta da estabilidade dos números da pandemia no município, não haverá a presença de barreira nas entradas da cidade.

Sendo assim, está permitida a entrada de ônibus e vans de excursão, lembrando que a capacidade máxima do Terminal de Ônibus de Turismo é de 40 veículos, conforme previsto no Decreto Municipal Nº 6.528/2021.

Publicidade

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, está prevista a chegada de 36 veículos no Terminal nesta quinta (3) e outros quatro no sábado (5), trazendo cerca de 1,5 mil turistas para a região durante o feriadão.

Já na rodoviária de Cabo Frio, expectativa de aumento de 20% na movimentação. De acordo com a Auto Viação 1001, que traz passageiros do Rio e de SP, serão disponibilizadas 29 viagens diárias para a região dos lagos. “A empresa reforça, ainda, que está preparada para atender os clientes que precisam viajar neste feriado seguindo rígidos protocolos de saúde e higienização”, concluiu.

Publicidade

COMÉRCIO

Em relação aos comércios do município, de acordo com a Acia (Associação Comercial Industrial Turística), as atividades vão funcionar normalmente. “Toda a cidade não optou pela antecipação do feriado, portanto, seguirá habitualmente”, concluiu.

Publicidade

FLUXO DE VEÍCULOS

Já na rodoviária de Cabo Frio, expectativa de aumento de 20% na movimentação. Ludmila Lopes (RC24h) MEDIDAS RESTRITIVAS CONTRA A COVID-19 SÃO MANTIDAS NO FERIADO A Concessionária CCR ViaLagos, responsável pela fiscalização da estrada RJ-124, divulgou que o número de veículos previstos para passar na rodovia, com destino a Região dos Lagos é de 130 mil, onde os dias de maior fluxo serão quinta (3) e sexta-feira (4), quando são esperados 20 mil e 21 mil veículos, respectivamente.

Publicidade

Cabo Frio anunciou nesta terça-feira (1), que continuam valendo as medidas restritivas de combate à Covid-19 para o feriado de Corpus Christis, definidas no Decreto Municipal Nº 6.528 publicado no dia 7 de maio, e no Decreto Nº 6.539, divulgado no último dia 27.

O regramento determina a proibição da permanência de pessoas nas vias públicas do município entre meia-noite e 5h da manhã, exceto em trânsito. Em relação aos bares e restaurantes, o horário limite para fechamento permanece até às 23h.

Publicidade

Em relação às praias, fica permitido o funcionamento das barracas com a instalação máxima de 10 de guarda-sóis e até cinco jogos de mesas com quatro cadeiras cada. O funcionamento de boates e espaços de dança permanece proibido.

O aluguel de casas por temporada funciona apenas para imóveis devidamente cadastrados pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

Publicidade

Foram atualizadas também as regras para os serviços de transporte náutico de passageiros com finalidade turística, e os de veículo adaptado, como trenzinhos e jardineiras. Agora ambos podem funcionar, porém com 50% de sua capacidade de lotação, respeitando as medidas de distanciamento social, entre outras normas.

Ainda de acordo com o novo Decreto, os salões de festas dos condomínios também estão liberados para funcionamento, mas deverão funcionar com 50% da sua capacidade máxima de lotação, observando as normas de distanciamento social.