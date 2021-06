No mês do Orgulho LGBT, Fernando Bertozzi comemora um ano do seu livro - Fernando Bertozzi

No mês do Orgulho LGBT, Fernando Bertozzi comemora um ano do seu livroFernando Bertozzi

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:15

Búzios - O escritor Fernando Bertozzi publicou o romance “O irmão da minha amiga” em junho do ano passado comemorando o “Dia Internacional do Orgulho LGBT” em 28 de junho. Após um ano de lançamento, Fernando fala que recebeu muitos comentários positivos e irá levar para sua militância. “Fiquei muito feliz com o resultado, pois muitas pessoas disseram que se identificaram com a história e começaram a tomar novas decisões.” frisou Bertozzi.

O livro conta a história de Flay, um jovem de 20 anos que sofre preconceito da sociedade por conta da sua orientação sexual. E em meio aos conflitos, ele conhece Gael, o irmão da sua melhor amiga. A ideia é ajudar jovens que sofrem preconceito e discriminação, e por isso continua sendo referência com um diálogo atual e convidativo para a juventude desta geração.

Publicidade

O livro é apenas uma das ações realizadas por Fernando, que é pioneiro na luta contra LGBTfobia em Armação dos Búzios. Desde os 15 anos de idade ele atua em defesa da comunidade, onde realizou diversos seminários, festivais de cinema e a Pride Búzios, o maior festival de diversidade LGBT da cidade, que compõe a Parada do Orgulho LGBT.