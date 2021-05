Ministra Damares Alves Fabrice Coffrini / AFP

Damares Alves, disse, nesta quinta-feira, durante a inauguração de um espaço para mães e bebês no Inmetro, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, que uma nota feita pelo ministério sobre a Rio - A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,, disse, nesta quinta-feira, durante a inauguração de um espaço para mães e bebês no Inmetro, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, que uma nota feita pelo ministério sobre a operação da Polícia Civil no Jacarezinho e apagada logo depois era uma "palhaçada".

No local, a ministra foi questionada do porquê a nota lamentando as mortes das 28 pessoas na comunidade da Zona Norte do Rio tinha sido apagada. Irritada, respondeu: "Palhaçada!".

"O combate ao crime deve ocorrer de forma a proteger a vida de todos, especialmente dos moradores que, também, são vítimas e reféns de atividades criminosas", dizia um trecho da nota.

De acordo com as primeiras informações, a decisão de apagar a nota do site do ministério aconteceu após pressão de bolsonaristas pelas redes sociais. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro criticaram o posicionamento da pasta, alegando que as vítimas da operação eram todas criminosas, com exceção do policial civil, André Leonardo Mello Frias, de 48 anos.