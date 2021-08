Otoni de Paula - Divulgação

Publicado 02/08/2021 12:00

Está no prelo a biografia ‘Meu nome é Enéas’ (Resistência Cultural), de autoria do professor Renato Veloso. Enéas Carneiro (3º lugar na eleição presidencial de 1994 e até hoje o deputado mais votado da História) não queria sua biografia. Coube aos amigos mais próximos, em conversa recente, rememorar seus feitos públicos e revelar episódios curiosos da vida privada. Como a descoberta de uma quarta filha, moradora do Paraná – ela ainda não se revelou em público. E do dia em que chamou o chefe de gabinete, anunciou que morreria (vítima de complicações causadas pela leucemia), e deixou um envelope lacrado com todas as instruções para o seu discreto velório – assim foi feito.



Ombro amigo

A obra contou com a assessoria do ex-deputado Elimar Damasceno (PRONA-SP), seu principal amigo de muitos anos.



Aluno ilustre

O autor aguarda o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ex-aluno do Dr. Enéas – que era cardiologista e hoje, por lei, o Patrono do Eletrocardiografia.



Quatro mãos

A biografia não autorizada terá a apresentação do presidente Jair Bolsonaro (um amigo próximo, quando deputado); e do advogado Paulo Fernando Melo, ex-assessor.



Poder..

Há anos, prefeituras do interior articulam consórcios intermunicipais para apresentar demandas de saúde e infraestrutura junto a autoridades em Brasília – o que ocorre com mais facilidade na pressão a diferentes parlamentares representantes das regiões. Agora, há um modelo semelhante para o setor da educação – e bem grande.



..do consórcio

Secretários de educação de 225 cidades enviaram carta aberta à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados cobrando a aprovação do Projeto de Lei 5182/19, de autoria da deputada Luisa Canziani (PTB/PR), que prevê pauta afinada sobre os Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs).



Pauta afinada

Os ADEs permitem que municípios com proximidade geográfica e semelhantes características sociais se organizem em rede para adotarem estratégias conjuntas de políticas educacionais.



PSD perde

O prefeito de Betim e um dos maiores empresários de Minas, Vittorio Medioli, pediu a desfiliação do PSD. Não quer seguir a trilha do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), que pretende disputar o Governo do Estado.

Segue a novela

O Supremo Tribunal Federal intimou o deputado federal Otoni de Paula (FOTO) a depor, dia 16 de agosto, como testemunha do deputado afastado (e quase ex) Daniel Silveira.



Briga de caciques

A Executiva nacional do MDB pode intervir no diretório de Pernambuco, um dos mais importantes no Nordeste. O senador Jarbas Vasconcelos e o cacique Raul Henry, fechados com o governador Paulo Câmara (PSB), são contrários à pré-candidatura de Miguel Coelho ao Governo.



Hereditário

O presidente da legenda, Baleia Rossi, deu aval para a pré-candidatura do filho do senador Fernando Bezerra, líder do Governo em Brasília e alinhado ao presidente Jair Bolsonaro no Recife. Jarbas e Henry estão em situação delicada.



