Bolsonaro acompanhou desfile de blindados de militares em Brasília - Marcos Correa

Bolsonaro acompanhou desfile de blindados de militares em BrasíliaMarcos Correa

Publicado 17/08/2021 12:00

Brasília - A prisão do aliado e amigo Roberto Jefferson, presidente do PTB, inflamou o discurso entre portas do presidente Jair Bolsonaro – e reforçou a grita que ele vai levar para a programada manifestação do 7 de Setembro na Av. Paulista, evento já tido entre bolsonaristas como um pré-lançamento extra-oficial da candidatura à reeleição. Como a coluna antecipou, Bolsonaro vai investir no discurso anti-STF na campanha do ano que vem. A diferença para as manifestações anteriores é que o presidente passou a cobrar posição dos ministros na mídia e redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal e togados. Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e João Roma (Cidadania) já se posicionaram.



Lotação aérea?

Bolsonaro está pedindo a ministros presença em massa na manifestação do 7 de Setembro. Ele pega o avião presidencial para a Paulista logo após o desfile cívico-militar na Esplanada. O desafio é ocupar metade do avião.



Publicidade

Funasa

O coronel Giovanne Gomes, presidente da Funasa, pediu demissão por motivos familiares. E só. Um nome do Centrão já está como 1º da fila, pelo alto orçamento.



Duda

O falecido Duda Mendonça era marqueteiro nato, até no jeitinho para resolver pendências. Um dia nos anos 1980, perguntado sobre os direitos autorais sobre a música de Elba Ramalho na campanha de Paulo Maluf, ele soltou: “Tudo se resolve”.



Publicidade

Memória

Chegou à Prefeitura de Muriaé (MG) a ideia de instalar uma estátua de bronze em tamanho natural do saudoso ex-vice presidente da República José Alencar (1931-2011) na pequenina Itamuri, distrito da cidade onde nasceu. Suas cinzas estão numa jarra na igreja católica da localidade. A família ainda será consultada.



O Grande Zé

Para duas gestões com tantos problemas na Era Lula da Silva, Alencar soube descolar sua imagem à do presidente com elegância – apesar de fiel aliado – e passou incólume a escândalos no governo. Uma curiosidade: a quem o chamava de José de Alencar, ele retrucava discreto: “Esse aí foi um grande escritor, eu sou só o Zé Alencar mesmo”.



Publicidade

Botafoguense sofre

Questionado pelo juiz de instrução sobre ter sofrido quaisquer abusos ao ser preso, Jefferson disse que não tinha reclamação. “Só tive que aturar três flamenguistas na viagem, sendo eu botafoguense.”



No gabinete

Guto Silva, chefe da Casa Civil do Governo de Ratinho Jr, no Paraná, será o nome do governador candidato ao Senado. Pode ter o apoio da psicóloga Marisa Lobo, conhecida pelo "trabalho de cura gay” (isso mesmo), presidente do PTB local – que já prometeu apoio a Osvaldo Eustáquio.



Publicidade