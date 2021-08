Teleférico do morro do alemão - Cléber Mendes

Teleférico do morro do alemão Cléber Mendes

Publicado 16/08/2021 12:00

Ponto turístico da periferia da capital até poucos anos atrás, e fundamental transporte para a população entre as comunidades, o famoso Teleférico do Complexo do Alemão vai voltar a funcionar no Rio de Janeiro. Técnicos levantam os problemas para novo edital de concessão. O equipamento, parado desde outubro de 2016, sofreu depredação e muitas peças foram roubadas. O bondinho possui 152 gôndolas e percorre 3,5 km de extensão. A nova concessão está na lista de um programa de retomada de investimentos que inclui, também, a conclusão do Museu da Imagem e do Som em Copacabana.



‘Inventário’

Antes de entrar no camburão da PF na sexta 13, Roberto Jefferson deu instruções à família para o caso de morrer na cela. Exageros à parte, disse aos policiais que passou por cinco cirurgias (bariátrica e contra câncer) e faz tratamento diário.



Quase lá

Jefferson foi preso às vésperas de o PTB retomar o controle do recém-recriado Ministério do Trabalho. O último ocupante foi o deputado petebista Ronaldo Nogueira, no Governo Michel Temer. Jefferson tentou emplacar a filha Cristiane Brasil, em vão.



Segue o drama

O ex-senador Magno Malta, bolsonarista de primeira hora, soltou áudio pelo WhatsApp no fim de semana reclamando da prisão de Jefferson e do que chama de cerceamento de liberdade de expressão. Malta acha que ele é o próximo, se criticar mais a Corte.



Custo-benefício

A primeira planilha que chegou às mesas dos ministros palacianos após a derrota do projeto que determinava a volta do voto impresso foi a do custo-benefício do apoio a cada bancada ‘aliada’. Eis o percentual de voto a favor de alguns partidos: PSC - 100%; PSL - 84,9%; Republicanos- 81,25%; PROS - 72,72%; Patriotas - 66%.



Surpresinhas

Os independentes Novo (62,50% da bancada votou a favor) e Podemos (60%) surpreenderam positivamente o Palácio. O PTB deu apenas 60% dos votos.



Calma, gente

Deputados da base do governo ligados a movimentos rurais e de transportes conclamam, há dias, caminhoneiros de todo o país a uma greve geral a partir do dia 7 de Setembro, e a acamparem na Esplanada até “os 11 ministros do STF caírem”.



MERCADO

O segredo...

É notório que o falecido Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Caoa, que faleceu no sábado, começou sua vitoriosa carreira na indústria automobilística nacional ao comprar uma loja de revenda de Ford Landau no Recife. Mas poucos sabem o bastidor.



...do CAOA

Caoa certa vez confidenciou a um amigo da coluna: o Landau era um sonho de menino. Já médico formado, o paraibano entrou na loja de revenda no Recife e foi tão maltratado pelo vendedor – que desconfiou de seu poder aquisitivo – que não pensou mais. Reuniu todas as economias, comprou a loja e demitiu o sujeito.



Na pista

Sem esse episódio, talvez o Brasil não tivesse registrado em sua História a trajetória do sócio da Hyundai, Subaru e Chery, um dos maiores industriais da América do Sul.



Esplanadeira

# Cantora Marysa Alfaia lança novo single "Transe Forró Funk", em parceria com compositor Fausto Fawcett. # Receita da FIS cresce mais de US$ 500 milhões no 2º trimestre de 2021. # Juntos Somos Mais, em parceria com Gama Academy, lança curso gratuito para formar desenvolvedoras. # Escritora Isa Colli lança HQ contando história dos irmãos lutadores de MMA Minotouro e Minotauro. # Scortecci Editora retoma projeto Coleção Lauréis que visa lançar novos escritores.



