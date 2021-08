Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro - AFP

Publicado 12/08/2021 12:00

A derrota do presidente Jair Bolsonaro na votação da proposta do voto impresso foi pior do que o Governo esperava. Deputados de partido da base ajudaram a enterrar o projeto da federal bolsonarista Bia Kicis. Entre os partidos, o Progressistas, do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (FOTO), e o PTB, de Roberto Jefferson – para citar apenas dois exemplos.



Dos 32 deputados do Progressistas, 10 se ausentaram, outros 10 votaram contra; e dos seis do PTB, dois foram contra e outros dois não apareceram em plenário. Com a entrada ainda tímida dos partidos na administração federal, e promessas de benesses em

análise às mesas, os palacianos entenderam o recado dos ‘plebeus’ do Centrão: o governo está ajudando os chefões, não os operários do voto.



Amigões

O PSC deu 100% dos votos. E, proporcionalmente, o NOVO se mostrou mais bolsonarista que o Progressistas: cinco dos oito deputados votaram a favor da PEC.



Nem tão aliados

Margareth Coelho e Átila Lira, do Progressistas do Piauí, aliados próximos e conterrâneos do ministro Ciro, votaram contra a proposta do voto impresso.



Alívio no 3º andar

Pelo constatado no resultado da votação, a oposição também não vibra. Descobriu que não tem votos suficientes para aprovar eventual impeachment de Bolsonaro.



Lá no ‘Ipiranga’

Farpas da briga entre o governador de Alagoas, Renan Filho, e 13 prefeitos (incluindo JHC, de Maceió) por um bolo de R$ 2 bilhões chegaram ao ministro da Economia. Paulo Guedes terá de responder a um requerimento do deputado federal Pedro Vilela

(PSDB) que o questiona se o BNDES acompanha os resultados de leilão de saneamento que teve a empresa BRK Ambiental como vencedora.



Tem culpa?

O BNDES, subordinado a Paulo Guedes, foi responsável por preparar o modelo do leilão, que privilegiou o governo e deixou as cidades sem os recursos da outorga pela exploração. Os prefeitos defendem que o serviço tem caráter municipal: o dinheiro deveria ser distribuído entre os municípios – e não cair no colo de Renan Filho.



Dória na pista

Reconquistando devagar o ninho tucano, com apoio de FHC, o governador João Dória Jr retomou a rota nacional como pré-candidato a presidente. Visita amanhã Curitiba, para reunião com prefeitos do partido. E será condecorado pelo alcaide Rafael Greca.



Saque a$tronômico

Consta no Palácio que a Confederação Brasileira de Vôlei deu um saque astronômico para tentar ganhar um jogo. Pediu quase R$ 500 milhões de patrocínio ao Banco do Brasil para os próximos quatro anos. Sob pressão e olhos atentos de ministros, o BB

pagará R$ 248 milhões – e são R$ 30 milhões a mais que o contrato anterior.



Batalha 2.0

Até ontem à noite, o deputado federal bolsonarista Felipe Barros (PSL-PR), coletou 60 assinaturas para pedir abertura de uma CPI do TSE. Sim, a ofensiva agora é lupa no tribunal e provocar o ministro Luís Barroso, presidente do órgão, após o desastre político da comissão da PEC do voto impresso na urna eletrônica.

É ouuuuuro!

O senador Jaques Wagner (PT-BA), ao saber que o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) receberia o Embaixador da Argentina ontem, provocou: “Diz para o embaixador Daniel Scioli que a Bahia ganhou mais medalhas em Tóquio que a Argentina”.



