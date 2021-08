Ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo - Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 05/08/2021 12:00

Brasília - Há um mistério maior a ser solucionado pela Polícia Federal sobre o jatinho Gulfstream G4, ano 1982, de matrícula turca TC-GVA apreendido ontem com 1,3 tonelada de cocaína após aterrissagem no Aeroporto de Fortaleza. A aeronave está em nome da ACM Airlines, segundo um site especializado, mas fontes do setor afirmam à coluna que pertenceria à Força Aérea da Turquia. Uma página de site norte-americano especializado em aviação executiva também cita o governo como proprietário. A reportagem não conseguiu até o fechamento o contato com a Embaixada em Brasília para confirmação se o avião foi vendido para empresa privada.



Desce agora!

O comandante turco e um passageiro espanhol foram presos. A PF não dá mais detalhes do flagrante que, segundo consta, seria parte de uma investigação já em andamento.



Turismo onde?

Antes do flagrante, virou piada entre policiais a resposta do espanhol, indagado sobre o que veio fazer no Brasil: turismo no aeroporto de Guarulhos. Foi o suficiente para o delegado desconfiar.



Rolos (e de filmes)

A Prefeitura de São Paulo e o governo do estado estudam fazer uma proposta ao governo federal para assumir a Cinemateca, cujo prédio-sede é da gestão municipal.



Araújo na urna

O ex-chanceler Ernesto Araújo (FOTO) reuniu-se com Roberto Jefferson e foi convidado pelo presidente do PTB a filiar-se ao partido. Há indicativo de que o diplomata pode disputar uma vaga na Câmara Federal. Como publicamos, o presidente Bolsonaro quer fazer uma bancada forte no Congresso na eleição do ano que vem. E incentiva subordinados.



Cabe no crachá?

A pastora Morgana, mulher de confiança do presidente Bolsonaro na Paraíba, retorna ao governo. Ela recusou convite da ministra Damares Alves, mas aceitou o chamado do próprio chefe da nação. Morgana será coordenadora-geral da Comissão Interministerial de Avaliação do Departamento de Gestão e Relações Institucionais da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. (Ufa!). O que ela vai fazer?, também não entendemos, mas a nominação deve caber no crachá.



Contraditório

Uma reportagem publicada no início dos anos 1990 em jornal do Rio, da repórter Daniela Sholl, e que circula desde ontem em grupos de WhatsApp, deixa Bolsonaro em situação constrangedora. À época, em reunião com militares que defendiam mais nomes da classe nas eleições, o então deputado defendeu veementemente o voto eletrônico.



STM

Toma posse hoje como presidente Superior Tribunal Militar (STM) o Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, com a aposentadoria do ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Viveiros tem 46 anos de serviços à Marinha.



Tiro em Jair...

A oposição, especialmente o PSOL, anda intransigente quando o assunto é Israel. Dois acordos firmados pelo Brasil, um deles de 2010, não foram votados ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por pura implicância da esquerda. O PSOL deixou claro que, enquanto o presidente for Bolsonaro, acordo com Israel não passa.



... e em Lula

Um dos acordos, sobre informação classificada, pretende apenas adequar um assinado por Lula da Silva, à Lei de Acesso à Informação. Já o de segurança pública e combate ao crime organizado foi vetado por ter sido assinado por Bolsonaro e ser relatado pelo filho deputado, Eduardo.