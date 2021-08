Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 09/08/2021 00:00

Brasília - O fiasco do vôlei brasileiro na Olimpíada de Tóquio deixou a Confederação Brasileira da modalidade em situação complicada na quadra política. Os bastidores da renovação do contrato de patrocínio do Banco do Brasil para o esporte foram estressantes, antes dos Jogos. O presidente Jair Bolsonaro (foto) queria cortar os milhões que a CBV recebe por ano das verbas federais. A renovação teve redução de valores. Agora, com apenas a medalha de prata no coletivo feminino e o vôlei de praia sem pódio, os atletas vão ser cobrados pela Secretaria de Esportes na Esplanada.

Areia pelando

As críticas ao vôlei de praia entre portas são as maiores. É a primeira vez que os atletas voltam sem prêmios desde a estreia da modalidade em Olimpíadas.

Saudade do Rio

A cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio, com o respeito aos japoneses, lembrou apresentações de artistas de rua no Largo da Carioca. O Rio 2016 deu show.

7 de Setembro

Vai render debates este 7 de setembro de 2021. Grupos bolsonaristas pretendem acampar novamente no gramado da Esplanada em apoio ao presidente. E se bancam.

Virou guerra

O presidente Bolsonaro vai para a Av. Paulista no feriado do 7 de Setembro e dará o mote da sua campanha à reeleição para ano que vem. Não será o antipetismo e o combate à corrupção que o alçaram à Presidência em 2018. Acredite, será a pauta anti-STF, e críticas ao poder concentrado nas mãos de ministros.

Oi e tchau!

Bem discreto a seu modo - pega praia sozinho no meio dos turistas no Algarve - o presidente português Marcelo Rebelo de Souza não fez diferente por aqui. Semana passada, passeou incólume pela Esplanada com apenas um funcionário. Tirou fotos na Torre de TV e no letreiro "Eu Amo Brasília".

Corda bamba

André Mendonça deixou o cargo na AGU para fortalecer o lobby no Senado por seu nome. Sua indicação ao STF ainda não convenceu a maioria dos senadores.

Salto com obstáculos

O deputado Diego Andrade (PSD-MG) apresentou projeto de lei (2740/21) que garante a atletas olímpicos e paraolímpicos matrícula em instituição pública de ensino superior.

Filme da vida real

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) postou no Twitter crítica sobre descaso do Governo com a Cinemateca, que sofreu incêndio no prédio em São Paulo. O secretário de Cultura, Mário Frias, respondeu ironicamente que a perícia está ocupada tentando descobrir quem nela bateu enquanto dormia.

Ponta dos dedo$

O PIX não surgiu apenas para uma concorrência à TED, mas aparece agora como meio de pagamento na praça preferido por muitos. É o que mostra pesquisa inédita da TIM Ads. A opção do pagamento instantâneo pelo app empatou com os cartões de débito e crédito (14%), e só perdeu para o uso de dinheiro em espécie, preferido por 39% dos entrevistados.

Termômetro

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, apurado pela Associação Brasileira de Automação-GS1, apresentou queda de 14% na comparação com o mês de Junho, no dado livre de efeitos sazonais. Mas o saldo continua positivo quando se observa o acumulado de 12 meses.





