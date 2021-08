Indicação para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) será votada no Senado - Saulo Cruz/MME

Indicação para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) será votada no SenadoSaulo Cruz/MME

Publicado 23/08/2021 03:00

Será votada em alguns dias no Senado Federal a indicação de Tabita Loureiro para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Um detalhe chama a atenção: Tabita ocupou um cargo de confiança na agência durante a gestão do PCdoB, do falecido Haroldo Lima – partido tão criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e praticamente eliminado da gestão do atual Governo. A amiga de longa data dos comunistas será diretora da ANP no Governo que se diz liberal e anticomunista.

Bloqueio eleitoral

A prisão de Roberto Jefferson, presidente do PTB, freou tratativas do presidente Bolsonaro de filiação ao PTB.

Protegido

Quem o encontrou na estrada nos últimos dias, garante que o presidenciável Lula da Silva está usando coletes a prova de balas nas visitas a diretórios.



Escudo x Flecha

A FUNAI apelou às pressas ao Governo do DF para pedir reforço policial para a porta da sede, num complexo de edifícios envidraçados em Brasília. Cerca de 3 mil indígenas estarão na capital até sábado em protesto contra nova lei de demarcações.

Lula em Minas

Os ventos que circundam as montanhas mineiras trazem sopros de que Lula conversou com o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia. Pediu ao amigo para tentar convencer Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado, a apoiá-lo em palanques no Estado.

Voltas do mundo

Um cenário curioso vindouro, a se confirmar o apoio de Gilberto Kassab à candidatura presidencial de Lula da Silva (PT): Um dos palanques do ex-presidente petista em São Paulo pode ser do candidato Geraldo Alckmin, que trocou o PSDB pelo PSD de Kassab. Como notório, Alckmin e Lula duelaram em 2006, com vitória do Barba.

Da Lua no DF

Tomou posse na Câmara o famoso ex-estadual amapaense Da Lua do Rota (PSC-AP), suplente de Luiz Carlos – que será, por oito meses, secretário de Cidades do Estado. Como aliado da base governista, já se reuniu com o líder senador Eduardo Gomes.

Negócios e família

Pesquisa realizada no 1º semestre pelo TRVL Lab em parceria com a Elo aponta que as constantes viagens a trabalho serão mais restritas também por conta do impacto na relação familiar. Dos entrevistados, 84% gostam de viajar para fazer negócios, mas acreditam que a redução do ritmo tem beneficiado o relacionamento com a família. A pesquisa ouviu 543 viajantes a trabalho de todas as regiões do Brasil.

Sigilos, Jogos..

O Governo coleciona gastos secretos altos, reduz alíquotas de IPI de jogos eletrônicos, mas ‘esqueceu’ da ciência. Pesquisadores e cientistas esperam, há três meses, a cota adicional de isenção de imposto de importação de insumos para as pesquisas científicas, principalmente sobre o Covid-19 e produção de vacinas.

...e o da ciência?

A grita é do CONFIES contra a desatenção da Economia e o descumprimento da promessa, feita há 15 dias, de elevar de imediato essa cota de US$ 100 milhões para até US$ 193 milhões, valor que poderia chegar aos US$ 300 milhões previstos.

Ricos & impostos

A discussão cresce no Congresso por conta das reformas Tributária e do Imposto de Renda. Os economistas Manoel Pires (FGV), Laura Carneiro (USP) e Débora Freire (UFMG) vão debater amanhã estudos sobre o tema no evento “Crescimento e desigualdade: Quais são os caminhos do desenvolvimento inclusivo?”. Será no canal do Youtube Observatório de Política Fiscal.

ESPLANADEIRA

# Rede de escolas de inglês Cultura Inglesa torna-se embaixadora da Campanha Brasil Sem Fome. # 7º edição do Connected Smart Cities & Mobility acontece nos dias 1 e 2 de setembro, em SP. # Estão abertas até dia 27 as inscrições para o Itaú Social de apoio a projetos de aprendizagem em tempos de pandemia. # Ecco Fibras lança Ecco Ilib Plus - equipamento que auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. # 16° Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, da Abraji, começa hoje de forma virtual. # Shopee lança companha "9.9 Super Shopping

Day" com Jackie Chan. # ASSERJ promove workshop sobre gestão de resíduos em supermercados dias 25, 30 e 31 de agosto.

