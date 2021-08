Governador Cláudio Castro - Rafael Campos

Publicado 20/08/2021 12:00

Brasília - Terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro – segunda residência do presidente Jair Bolsonaro – voltou ao foco nas conversas eleitorais dentro do Palácio do Planalto para 2022. O governador neófito Cláudio Castro (PL) não tem garantia do apoio do presidente – e pelo constatado nas últimas semanas, tampouco quer. A coluna já citou que o presidente pode lançar ao governo um nome 100% bolsonarista, como o deputado Hélio Negão. A meteórica ascensão eleitoral do vice-presidente General Mourão nas pesquisas fluminenses chama a atenção. A despeito das rusgas discretas entre eles, Mourão e Bolsonaro se falam, e pela ordem num Rio que passeia pelas páginas policiais há anos, podem se unir em torno do nome do militar – mesmo que o presidente não participe da sua campanha eleitoral.



Calendário

Caso entre na disputa, como querem muitos apoiadores, Mourão tem até 151 dias antes do pleito (maio de 2022) para transferir o domicílio eleitoral do DF para o Rio.



Tenso

Castro temia que o Bolsonaro lançasse alguém. Isso, há meses. Mas o desgaste da imagem do presidente o tranquilizou. Agora, torce para que Mourão não saia candidato.



O outro lado

Principal aliado de Lula da Silva no estado, Washington Quaquá defende a articulação de diferentes palanques para o petista, inclusive o de Castro contra Bolsonaro.



Cartas à mesa

Os pontos eleitorais a favor do governador Castro são a retomada de investimentos com dinheiro da privatização da Cedae (como a volta do teleférico do Alemão, citado pela coluna), e a rejeição ao potencial adversário Marcelo Freixo (PSB) no meio evangélico, muito forte na urna.



Bloqueio digital

O destino de Jefferson será o mesmo do deputado federal Daniel Silveira, em breve: em casa com tornozeleira e sem redes sociais.



Sabe onde pisa

A filha Cristiane Brasil visitou ontem Jefferson na cadeia na condição de advogada. Levou um bilhete dele a uma amiga, em que num trecho cita isso: “Hoje somos nós, amanhã serão outros, mas este amanhã depende do nosso hoje”. Jefferson foi preso pela

PF por ameaças ao Poder Judiciário e a togados, além de incentivar violência por meio de armas em vídeos nas redes sociais.



Approach

A embaixadora Cláudia Buzzi, chefe da Assessoria Especial de Relações Federativas e com o Congresso Nacional (Afepa), foi na quarta-feira pela primeira vez à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, desde que assumiu o cargo,

com a posse de Carlos França. Mas seu desempenho foi criticado pelos colegas.



Boiando

Segundo alguns parlamentares, a Afepa não acompanha a tramitação dos acordos internacionais, não dialoga com mandatários e sequer articula a relatoria de mensagens e projetos de interesse do Itamaraty. Carlos França teria sido “obrigado” a mantê-la no

cargo por indicação da senadora Kátia Abreu, que presidente a comissão no Senado.



Apoio estrangeiro

O projeto do deputado Arthur Oliveira Maia que cria o Fundo Nacional de Apoio à Repatriação de Brasileiros no Exterior, por exemplo, conta com a rejeição do Itamaraty e caberia à Afepa discutir com o deputado a sua apresentação, mas até agora, ninguém o procurou. Ele já apresentou substitutivo pela aprovação e, se passar, o Itamaraty terá de remanejar orçamento já que não há previsão para esse tipo de despesa.



Má hora

E isso tudo ocorre em meio à crise política-humanitária no Afeganistão. O governo federal não tem ideia de quais e quantos são os brasileiros que possam estar em perigo.



Esplanadeira

