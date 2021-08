O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha - Agência Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis RochaAgência Brasil

Publicado 18/08/2021 12:00

Brasília - Como o governo federal pisa manso no tema, coube a um grupo representante de boa parte do PIB nacional mandar o recado de compromisso com o clima para Alok Sharma, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) em Glasgow, na Escócia. A presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina Grossi, representou 80 das maiores empresas brasileiras em reunião com Sharma. Entregou em mãos documento titulado “Empresários Pelo Clima”. Segundo o CEBDS, “com proposições para as negociações que ocorrerão na conferência sobre o clima, em novembro”. O esforço surge diante da inapetência do Ministério de Meio Ambiente e do filme queimado do Brasil no exterior.



Coletivo estadual

A despeito do movimento empresarial independente, governadores de alguns estados amazônicos já se uniram para envidar esforços ao compromisso com a COP26.



Vai piorando

O endosso de Ibaneis Rocha (MDB) - FOTO -, do Distrito Federal, ao manifesto de governadores indica o quanto o presidente Jair Bolsonaro está mais isolado politicamente a cada dia.



Debandada

Aconteceu ontem no drive thru de vacinas do DF no pátio da Faculdade Unieuro, em Águas Claras: quando anunciaram a CoronaVac, os carros saíram da fila um por um.



Explosão de elogios

E o PCO, hein!? Publicou nas redes sociais texto elogiando o avanço dos terroristas talibãs em Cabul, no Afeganistão. Entre outros trechos, destaca-se este: “Sem sombra de dúvida, o avanço do talibã representa uma enorme vitória sobre os piores inimigos dos

oprimidos do planeta”. Faltou pegar um voo para cumprimentá-los pessoalmente...



Sansão

O saudoso marqueteiro Duda Mendonça era tão respeitado entre políticos quanto querido nas rinhas de galo. Apostadores e criados da ave de todo o país o homenagearam ontem. Seu apelido na turma era Sansão.



Valor de mercado

A associação de funcionários dos Correios, contra a privatização, fez questão de espalhar que a estatal está avaliada em R$ 4,6 bilhões, no Ranking Brand Dx.



País voltando

Levantamento da Mobills, startup de gestão de finanças, constatou que os gastos com lazer no Brasil cresceram 63%, em comparação com a média registrada no meio do ano passado, nas fortes restrições por causa da pandemia da covid-19. Pesquisa analisou dados de mais de 140 mil usuários do aplicativo entre junho de 2020 e junho de 2021.



Gestores & servidores

O Prêmio Espírito Público 2021, o maior do Brasil para o setor, está com inscrições abertas até 5 de setembro. É uma iniciativa da Parceria Vamos, que junta três pesos pesados do terceiro setor: Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org. Inscrições em www.premioespiritopublico.org.br .



Fachin no IAB

No embate (mesmo que velado e indireto) com o presidente Jair Bolsonaro, ministros do STF têm aparecido mais nas redes sociais e em palestras virtuais. O ministro Edson Fachin fará conferência sobre “A competência da Justiça do Trabalho numa visão constitucional”, na sexta-feira, no canal TVIAB no YouTube.



Esplanadeira

# Copa Airlines seleciona tecnologia de segurança para tanques de combustível da Honeywell para aeronaves Boeing 737. # Grupo Saint-Gobain abre inscrições para Programa de Trainee 2022, até 13 de setembro. # UNIASSELVI passa a patrocinar Brasileirão Feminino Neoenergia 2021. # FullFace implementa biometria facial nos processos previdenciários da EnergisaPrev. # 14ª edição da Expo Franchising ABF Rio 2021 acontece nos de 11 a 13 de novembro. # Alessandro Acayaba de Toledo, presidente da ANAB, e Paulo Rebello, presidente da ANS, ministram palestra amanhã na Amcham Rio.